Une fin parfaite pour la relation entre Raffaele Marciello et Mercedes-AMG. Au volant de la Mercedes-AMG GT3 de Landgraf Motorsport, le champion de l'ADAC GT Masters de l'année dernière remporte la FIA GT World Cup.

Grazie Lello - Raffaele Marciello remporte la FIA GT World Cup à Macao pour sa dernière participation à une course avec Mercedes-AMG. Au volant de la Mercedes-AMG GT3 de Landgraf Motorsport, l'Italien, qui court sous licence suisse, remporte la course d'une manière supérieure. Pour Marciello, il s'agit de la deuxième victoire à la FIA GT World Cup après 2019, la dernière édition de la course FIA avant la pandémie de Covid 19.

La deuxième place revient au recordman de Macao, Edoardo Mortara. Au volant de l'Audi R8 LMS GT3 d'Absolute Racing, il lui a manqué quelques secondes sur Marciello après 16 tours.

Augusto Farfus, qui avait remporté la course en 2018, complète le podium au volant de la BMW M4 GT3 de ROWE Racing.

Au septième tour, le Lisboa Freindly Fire a vu s'affronter les pilotes Porsche. Kevin Estre et Earl Bamber sont entrés en collision dans la lutte pour la dixième position. Estre a dû faire face à un diffuseur détaché après le contact.

Quelques secondes plus tard, Weian Chen, au volant de la Ferrari 488 GT3 Harmony Racing, a percuté la Lisboa, déclenchant une phase de safety car.

Drame au restart ! Maro Engel, en deuxième position, a subi un problème technique et a été relégué en queue de peloton avant de devoir garer sa voiture dans la voie des stands. Marciello a ainsi pris une avance confortable sur le reste du peloton, faute d'avoir pu accélérer.

Au dixième tour, nouveau drame pour un candidat au podium : Sheldon van der Linde a dû rentrer au stand pour changer les pneus de sa WRT BMW M4 GT3, ce qui l'a relégué en queue de peloton.

Résultat (top 10) :

1. Raffaele Marciello - Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3

2. Edoardo Mortara - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

3. Augusto Farfus - ROWE Racing - BMW M4 GT3

4. Daniel Serra - Harmony Racing - Ferrari 296 GT3

5. Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

6. Laurens Vanthoor - TORO Racing - Porsche 911 GT3 R

7. Christopher Haase - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

8. Alessio Picariello - Luanzhou International Circuit - Porsche 911 GT3 R

9. Earl Bamber - D2 Racing Team - Porsche 911 GT3 R

10e Ye Hongli - R&B Racing - Porsche 911 GT3 R