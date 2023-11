Endlich fix: Raffaele Marciello verlässt Mercedes-AMG

Nach Gerüchten über einen Zeitraum von 18 Monaten ist es fix: Raffaele Marciello verlässt Mercedes-AMG. Sein zukünftiges Programm wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt. Gerüchte zu BMW und Lamborghini.

Endlich ist es offiziell: Raffaele Marciello verlässt am Jahresende Mercedes-AMG. Gerüchte zu dem Abgang gab es bereits seit dem 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps 2022. Am Samstag wurde Marciello bei der Champions United-Saisonabschlussfeier von Mercedes-AMG bereits emotional verabschiedet.

«Ich bin gerührt. Ich habe als Abschiedsgeschenk das von mir gefahrene Spa-Siegerfahrzeug als Modellauto bekommen und AMG hat mir einen coolen, sehr emotionalen Film gemacht. Wir hatten alle zusammen nochmal einen schönen Abend. Ich bin Mercedes-AMG sehr dankbar, denn ohne sie wäre ich jetzt nicht hier», sagte der 28-Jährige kurz nach seiner Verabschiedung. Am kommenden Wochenende wird Raffaele Marciello beim FIA GT World Cup in Macau seinen letzten Einsatz als offizieller Fahrer von Mercedes-AMG absolvieren.

Der unter schweizer Lizenz startende Italiener fuhr seit dem Jahr 2017 mit dem Mercedes-AMG GT3. Seit 2018 war er als offizieller Werksfahrer für die Marke mit dem Stern tätig.

Am Steuer des Mercedes-AMG GT3 konnte der 28-Jährige eine Vielzahl von Erfolgen und Siegen einfahren. 2018 wurde er Meister im GT World Challenge Europe Sprint Cup, ehe er 2022 und 2023 den Endurance Cup für sich entschied. 2018, 2022 und 2023 gewann er zudem die GT World Challenge Europe-Gesamtwertung. Im Jahr 2022 wurde er zudem Gesamtsieger der 24h Spa und wurde Meister im ADAC GT Masters. 2019 entschied er den FIA GT World Cup in Macau für sich.

Das 2024er Rennprogramm von Raffaele Marciello wird in Kürze bestätigt. Gerüchte gibt es, dass sich Marciello BMW oder Lamborghini anschließen könnte, um mit einem LMDh-Prototypen in der FIA WEC an den Start zu gehen.