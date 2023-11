Grazie Lello - Marciello vince la sua gara d'addio a Macao

Grazie Lello - Raffaele Marciello vince la FIA GT World Cup a Macao nella sua ultima gara con Mercedes-AMG. A bordo della Mercedes-AMG GT3 del Landgraf Motorsport, l'italiano, che corre con licenza svizzera, vince la gara con uno stile superiore. Per Marciello si tratta della seconda vittoria nella FIA GT World Cup dal 2019, l'ultima volta che la gara FIA si è svolta prima della pandemia di Covid-19.

Il secondo posto va al vincitore del record di Macao, Edoardo Mortara. A bordo dell'Audi R8 LMS GT3 dell'Absolute Racing, dopo 16 giri era a pochi secondi da Marciello.

Augusto Farfus, che ha vinto la gara nel 2018, ha completato il podio con la BMW M4 GT3 del ROWE Racing.

Al settimo giro a Lisboa si sono verificati scontri a fuoco tra i piloti Porsche. Kevin Estre e Earl Bamber si sono scontrati nella battaglia per la decima posizione. Estre ha dovuto fare i conti con un diffusore allentato dopo il contatto.

Pochi secondi dopo, Weian Chen con la Ferrari 488 GT3 dell'Harmony Racing ha colpito la Lisboa, facendo scattare la safety car.

Dramma alla ripartenza! Maro Engel ha avuto un problema tecnico in seconda posizione ed è scivolato in fondo allo schieramento prima di dover parcheggiare l'auto nella corsia dei box. Questo ha dato a Marciello un comodo vantaggio sul resto dello schieramento, non potendo accelerare.

Al decimo giro si è verificato un ulteriore dramma per un concorrente al podio: Sheldon van der Linde è dovuto rientrare ai box per il cambio gomme della sua BMW M4 GT3 WRT ed è scivolato in fondo allo schieramento.

Risultati (Top 10):

1° Raffaele Marciello - Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3

2° Edoardo Mortara - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

3° Augusto Farfus - ROWE Racing - BMW M4 GT3

4° Daniel Serra - Harmony Racing - Ferrari 296 GT3

5. Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

6° Laurens Vanthoor - TORO Racing - Porsche 911 GT3 R

7° Christopher Haase - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

8° Alessio Picariello - Circuito Internazionale di Luanzhou - Porsche 911 GT3 R

9° Earl Bamber - D2 Racing Team - Porsche 911 GT3 R

10° Ye Hongli - R&B Racing - Porsche 911 GT3 R