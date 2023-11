Grazie Lello - Marciello vence a sua corrida de despedida em Macau

Fim perfeito para a relação entre Raffaele Marciello e a Mercedes-AMG. O campeão do ADAC GT Masters do ano passado vence a Taça do Mundo FIA GT com o Mercedes-AMG GT3 da Landgraf Motorsport.

Grazie Lello - Raffaele Marciello vence a Taça do Mundo FIA GT em Macau na sua última corrida com a Mercedes-AMG. No Mercedes-AMG GT3 da Landgraf Motorsport, o italiano, que corre sob licença suíça, vence a corrida em estilo superior. Esta é a segunda vitória de Marciello na Taça do Mundo de GT da FIA desde 2019, a última vez que a corrida da FIA foi realizada antes da pandemia de Covid-19.

O segundo lugar vai para o vencedor do recorde de Macau, Edoardo Mortara. No Audi R8 LMS GT3 da Absolute Racing, ele estava segundos atrás de Marciello após 16 voltas.

Augusto Farfus, que venceu a corrida em 2018, completou o pódio no BMW M4 GT3 da ROWE Racing.

Houve fogo amigo entre os pilotos da Porsche na sétima volta em Lisboa. Kevin Estre e Earl Bamber colidiram na luta pela décima posição. Estre teve de lidar com um difusor solto após o contacto.

Poucos segundos depois, Weian Chen, no Ferrari 488 GT3 da Harmony Racing, embateu no Lisboa, provocando um período de safety car.

Drama no recomeço! Maro Engel sofreu um problema técnico na segunda posição e caiu para o fundo do pelotão antes de ter de estacionar o carro nas boxes. Isto deu a Marciello uma vantagem confortável sobre o resto do pelotão, uma vez que não conseguiu acelerar.

Houve ainda mais drama para um candidato ao pódio na décima volta: Sheldon van der Linde teve de ir à box para mudar os pneus do seu BMW M4 GT3 da WRT e caiu para o fundo do pelotão.

Resultados (Top 10):

1º Raffaele Marciello - Mercedes-AMG Team Landgraf - Mercedes-AMG GT3

2º Edoardo Mortara - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

3º Augusto Farfus - ROWE Racing - BMW M4 GT3

4º Daniel Serra - Harmony Racing - Ferrari 296 GT3

5º Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3

6º Laurens Vanthoor - TORO Racing - Porsche 911 GT3 R

7º Christopher Haase - Absolute Racing - Audi R8 LMS GT3

8º Alessio Picariello - Circuito Internacional de Luanzhou - Porsche 911 GT3 R

9º Earl Bamber - D2 Racing Team - Porsche 911 GT3 R

10º Ye Hongli - R&B Racing - Porsche 911 GT3 R