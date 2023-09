Campeonato del Mundo de Supermoto: Höllbacher remonta el déficit

En la salida de la primera carrera, Lukas Höllbacher arrancó desde la pole position y se puso en cabeza, seguido de Marc-Reiner Schmidt. Thomas Chareyre (TM) también ha empezado con buen pie y se ha acercado a Marc-Reiner Schmidt desde la quinta posición. Höllbacher aprovechó la batalla entre Schmidt y Chareyre para ganar ventaja sobre sus rivales. Chareyre trató de acercarse a Schmidt, pero cometió un error y se resbaló, al igual que en la Superpole. Chareyre tuvo que reemprender la marcha desde la undécima posición, pero aun así consiguió hacerse con la tercera plaza gracias a una sólida remontada. Höllbacher mantuvo un impresionante ritmo de carrera durante toda la prueba y pudo así imponerse con un buen margen sobre Schmidt.

En la Carrera Rápida, Höllbacher volvió a salir perfectamente desde la pole position y se puso en cabeza. Gracias a una velocidad de carrera imbatible, amplió su posición vuelta a vuelta y se hizo con la segunda victoria de este GP. Schmidt intentó mantenerse cerca de su rival de KTM, pero sólo lo consiguió en las primeras vueltas y se conformó con la segunda plaza. Porque en el WRC su ventaja sobre Höllbacher seguía siendo de 21 puntos. Chareyre cruzó la línea de meta en tercera posición. Al francés le costó seguir el ritmo de sus rivales en las primeras vueltas, pero en las últimas se acercó a Schmidt.

La última carrera estuvo llena de puntos de inflexión. Höllbacher no dio ninguna oportunidad a sus rivales y se puso en cabeza, seguido de Schmidt y Chareyre. En esta última carrera, Höllbacher no pudo acumular una gran ventaja como en las anteriores. Pero a mitad de carrera, Schmidt tuvo un problema técnico que le obligó a reducir la velocidad. El dispositivo de altura de la horquilla ya no se soltaba, por lo que el alemán se quedó prácticamente sin suspensión delante. Chareyre aceleró a fondo y recortó la distancia que le separaba de Höllbacher. En la vuelta 9, se puso en cabeza porque Höllbacher se metió en el carril joker. Pero a falta de dos vueltas, Chareyre tuvo que entrar en el carril comodín y Höllbacher volvió a pasarle, ganando finalmente la tercera carrera del fin de semana.

Gracias a esta victoria, Lukas Höllbacher se encuentra ahora a sólo tres puntos del líder del campeonato, Schmidt. El enfrentamiento tendrá lugar en la carrera final de Mettet, Bélgica, el 7 de octubre.

RESULTADOS



Clasificación del Campeonato del Mundo:

1º SCHMIDT Marc Reiner (D, TM), 348 puntos

2º HÖLLBACHER Lukas (A, KTM), 345 puntos

3º CHAREYRE Thomas (F, TM), 306

4º SAMMARTIN, Elia (I/TM), 240 puntos

5º BONNAL Steve (F, TM), 230