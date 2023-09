Championnat du monde de supermotard : Höllbacher a comblé son retard

Au début de la première course, Lukas Höllbacher s'est détaché de la pole position et a pris la tête, suivi par Marc-Reiner Schmidt. Ce fut également un départ solide pour Thomas Chareyre (TM), qui s'est rapproché de Marc-Reiner Schmidt depuis la cinquième place. Höllbacher a profité de la lutte entre Schmidt et Chareyre pour prendre de l'avance sur ses rivaux. Chareyre a tenté de se rapprocher de Schmidt, mais a commis une erreur et a glissé, comme il l'avait fait en Superpole. Chareyre a dû repartir de la onzième place, mais a réussi à se hisser à la troisième place grâce à une solide remontée. Höllbacher a maintenu un rythme de course impressionnant tout au long de la course et a ainsi pu gagner avec une bonne avance sur Schmidt.

Dans la Fast-Race, Höllbacher a de nouveau pris un départ parfait depuis la pole position et a pris la tête de la course. Grâce à une vitesse de course imbattable, il a consolidé sa position tour après tour et a remporté sa deuxième victoire de ce GP. Schmidt a tenté de rester proche de son concurrent KTM, mais n'y est parvenu que dans les premiers tours et s'est contenté de la deuxième place. En effet, au championnat du monde, son avance sur Höllbacher était toujours de 21 points. Chareyre a franchi la ligne d'arrivée en troisième position. Le Français a eu du mal à suivre le rythme de ses rivaux dans les premiers tours, mais il s'est rapproché de Schmidt dans les derniers.

La dernière course était pleine de rebondissements. Höllbacher n'a laissé aucune chance à ses concurrents et s'est placé en tête, suivi de Schmidt et Chareyre. Dans cette dernière course, Höllbacher n'a pas réussi à prendre une grande avance comme lors des courses précédentes. Mais à mi-course, Schmidt a rencontré un problème technique qui l'a obligé à ralentir son rythme. Le Ride-Height-Device de la fourche ne s'est plus détaché, ce qui a privé l'Allemand de pratiquement toute suspension à l'avant. Chareyre a accéléré à fond et a comblé l'écart qui le séparait de Höllbacher. Au 9e tour, il est passé en tête car Höllbacher s'est engagé dans la joker-lane. Mais à deux tours de la fin, Chareyre devait encore passer dans la Joker-Lane, Höllbacher le dépassait à nouveau et remportait finalement la troisième course du week-end.

Grâce à cette victoire, Lukas Höllbacher ne compte plus que trois points de retard sur le leader Schmidt - l'épreuve de force aura lieu lors de la finale à Mettet, en Belgique, le 7 octobre.

Classement au championnat du monde :

1. SCHMIDT Marc Reiner (D, TM), 348 points

2. HÖLLBACHER Lukas (A, KTM), 345 points.

3. CHAREYRE Thomas (F, TM), 306

4. SAMMARTIN, Elia (I/TM), 240

5e BONNAL Steve (F, TM), 230