Campionato del Mondo Supermoto: Höllbacher ha recuperato il deficit

Alla partenza della prima gara, Lukas Höllbacher è partito dalla pole position e ha preso il comando, seguito da Marc-Reiner Schmidt. Anche Thomas Chareyre (TM) è partito bene, avvicinandosi a Marc-Reiner Schmidt dalla quinta posizione. Höllbacher ha approfittato della battaglia tra Schmidt e Chareyre per guadagnare un vantaggio sugli avversari. Chareyre ha cercato di avvicinarsi a Schmidt, ma ha commesso un errore ed è scivolato, come aveva fatto in Superpole. Chareyre è dovuto ripartire dall'undicesima posizione, ma è riuscito comunque a conquistare il terzo posto grazie a una solida rimonta. Höllbacher ha mantenuto un ritmo di gara impressionante per tutta la gara ed è riuscito così a vincere con un buon margine su Schmidt.

Nella Fast Race, Höllbacher è partito ancora una volta perfettamente dalla pole position e ha preso il comando. Grazie a una velocità di gara imbattibile, ha allungato la sua posizione giro dopo giro e ha conquistato la seconda vittoria di questo GP. Schmidt ha cercato di stare vicino al suo rivale della KTM, ma ci è riuscito solo nei primi giri e si è accontentato del secondo posto. Nel WRC, infatti, il suo vantaggio su Höllbacher era ancora di 21 punti. Chareyre ha tagliato il traguardo in terza posizione. Il francese ha faticato a tenere il ritmo degli avversari nei primi giri, ma negli ultimi si è avvicinato a Schmidt.

L'ultima gara è stata ricca di punti di svolta. Höllbacher non ha dato scampo ai suoi avversari e ha preso il comando, seguito da Schmidt e Chareyre. In quest'ultima gara Höllbacher non è stato in grado di accumulare un grande vantaggio come nelle gare precedenti. Ma a metà gara Schmidt ha avuto un problema tecnico che lo ha costretto a rallentare. Il dispositivo di regolazione dell'assetto sulla forcella non si allentava più, quindi il tedesco non aveva praticamente più sospensioni all'anteriore. Chareyre ha dato il massimo e ha colmato il divario che lo separava da Höllbacher. Al nono giro, ha preso il comando perché Höllbacher è entrato nella corsia jolly. Ma a due giri dalla fine, Chareyre è dovuto entrare nella corsia jolly e Höllbacher è passato di nuovo, vincendo alla fine la terza gara del weekend.

Grazie alla vittoria, Lukas Höllbacher è ora a soli tre punti dal leader del campionato Schmidt: la resa dei conti avverrà nella finale di Mettet, in Belgio, il 7 ottobre.

I RISULTATI



Classifica del Campionato del Mondo:

1° SCHMIDT Marc Reiner (D, TM), 348 punti

2° HÖLLBACHER Lukas (A, KTM), 345 punti

3° CHAREYRE Thomas (F, TM), 306

4° SAMMARTIN, Elia (I/TM), 240

5. BONNAL Steve (F, TM), 230