Ken Roczen comenta su "regalo de bebé

Sobre la pregunta de por qué el ganador final , Jett Lawrence, dejó pasar a su rival Ken Roczen(Suzuki) en la segunda manga de la segunda eliminatoria de Chicago, dándole la victoria en la manga, Jett comentó tras la carrera: "Sumé los puntos durante la carrera y me di cuenta de que si le dejaba pasar no cambiaría nada." Roczen había terminado la primera carrera en tercera posición. "Después de todo, los puntos se otorgan aquí como en el Motocross de las Naciones [nota: puesto = puntos], así que calculé que seguiría ganando si le hacía este pequeño regalo".

El copresentador de televisión Ricky Carmichael expresó su escepticismo hasta el asombro: "Una acción así en el deporte al más alto nivel es extraordinaria". Al principio se especuló incluso con la posibilidad de que la causa hubiera sido un defecto técnico. Pero no fue así. Jett simplemente le había regalado a Ken la victoria en la eliminatoria. Un "regalo de bebé " con motivo del nacimiento de su segundo hijo Rafe.

PeroRoczen todavía habría terminado segundo en la general en Chicago con un resultado de 3-2. Jett le había regalado la victoria en la segunda carrera, pero no había cedido un punto contable, porque el australiano ganó la clasificación del día con un resultado de 1-2 y, por tanto, recogió los 50 puntos completos. Estos 50 puntos resultan del hecho de que en la segunda eliminatoria hay el doble de puntos por la victoria, es decir, 2 x 25 = 50 puntos para el ganador y 2 x 22 = 44 puntos para el segundo clasificado.

Así que el "regalo de bebé" de Jett para Kennysólo tuvo -si es que lo tuvo- un valor simbólico. Al final, para Roczen era importante poder mantener el ritmo de los pilotos de cabeza hasta el final: "Fuimos rápidos todo el día", explicó Ken. "Hice algunos cambios en la puesta a punto de las suspensiones para la primera carrera, que luego no acabé de dominar y terminé tercero en la primera carrera tras algunas maniobras de adelantamiento. Agradezco el 'regalito' de Jett en la segunda carrera, pero no influyó en el resultado. Es más importante que no se me haya escapado y que yo haya podido seguirle el ritmo. Volvimos a la puesta a punto que había utilizado en la calificación en la segunda carrera". Ken había marcado el mejor tiempo en la calificación. "Después de la vuelta de clasificación, hicimos algunos pequeños cambios más para poder alcanzar todo mi potencial en la carrera. Estoy supercontento de haberlo hecho un poco más emocionante y estoy deseando que llegue otra ronda el próximo fin de semana."

Resultado Playoff 450 #2, Chicago:

1º Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-2, 50 puntos.

2º Ken Roczen (D), Suzuki, 3-1, 44

3º Chase Sexton (USA), Honda, 2-3, 40

4º Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-4, 36

5º Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 6-5, 34

6º Justin Barcia (USA), GASAGAS, 4-10, 32

7º Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-7, 30

8º Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 7-9, 28

9º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 13-6, 26

10º Colt Nichols (USA), Kawasaki, 12-8, 24

ClasificaciónSMX 450 tras la eliminatoria nº 2 de 3:

1º Chase Sexton (USA), Honda, 90 puntos.

2º Jett Lawrence (AUS), Honda, 88(-2)

3º Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4º Aaron Plessinger (USA), KTM, 74,(-16)

5º Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6º Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7º Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8º Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58, (-32)

9º Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10º Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42, (-48)