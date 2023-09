Tom Vialle (Red Bull KTM): Schon wieder Pech!

KTM-Motocross-Ass Tom Vialle muss nach einem technisch bedingten Nuller Samstagnacht beim Super-Motocross Playoff in Chicago die Hoffnungen auf einen Podiumsplatz in der neu geschaffenen US-Serie vorzeitig begr

Der Red Bull-KTM-Motocross-Pilot Tom Vialle kann das Pech in seiner ersten US-Rennsaison einfach nicht abschütteln. Der Franzose, der am Wochenende mit Andrea Adamo in der MX2-WM einen Nachfolger aus dem eigenen Rennstall bekam, holte sich beim SMX-Playoff in Chicago in Lauf 1 auf der schnellen und weitläufigen Hybrid-SX-Piste Rang 4.

Auch im zweiten Durchgang war der Sohn von Fred Vialle auf Podiumskurs, ehe er plötzlich die Box ansteuern musste. Vialle konnte das Rennen danach nicht mehr fortsetzen, er ging leer aus. Somit fiel der 22-Jährige in der Tabelle vor dem Finale der Serie im Coliseum von Los Angeles hinter seinen Teamkollegen Max Vohland auf Rang 8 zurück – er hält bei 54 Punkten.

«Es war eigentlich ein guter Tag», analysierte Vialle. «Ich bin im ersten Rennen auf Platz 4 angekommen und wir waren alle super eng beisammen. Es war daher wirklich ein Spaß, um den Sieg mit zu kämpfen. Dann kam aber der zweite Lauf, ich habe keinen guten Start erwischt. Ich bin aber sehr stark zurückgekommen und lag auf Platz 3.»

Danach folgte für den Franzosen das Drama. «Ich habe leider einen Strohballen gerammt. Das hat dann drei Runden vor dem Ende dazu geführt, dass mein Schalthebel abgebrochen ist. Ich musste in die Box, es war sehr enttäuschend! Das ist aber auch der Motorsport – hart. Jetzt haben wir noch einen Lauf in L.A., bei dem wir die Saison stark beenden wollen.»

Ergebnis Playoff 250 #2, Chicago:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 2-2

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 3-3

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 5-4

5. Maximus Vohland (USA), KTM, 8-5

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 10-8

7. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 9-9

8. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 6-12

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 12-7

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 7-13

Ferner:

14. Tom Vialle (F), KTM, 4-22

SMX 250 Stand nach Playoff #2 von 3:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 89 Punkte

2. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 86 (-3)

3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 82, (-7)

4. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 63, (-26)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 62, (-27)

6. Jordon Smith (USA), Yamaha, 62, (-27)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 59, (-30)

8. Tom Vialle (F), KTM, 54, (-35)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 54, (-35)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 49, (-40)