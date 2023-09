Ken Roczen s'exprime sur le 'cadeau bébé'.

Interrogé sur les raisons qui ont poussé le futur vainqueur Jett Lawrence à laisser passer son poursuivant Ken Roczen(Suzuki) dans la deuxième manche du deuxième play-off de Chicago et à lui laisser la victoire de la manche, Jett a déclaré après la course : "J'ai fait le total des points pendant la course et j'ai réalisé que le laisser passer ne changerait rien". Roczen avait terminé la première manche en troisième position. "Les points sont en effet attribués ici comme au motocross des nations [ndlr: place = points], j'ai donc calculé que je gagnerais quand même si je lui faisais ce petit cadeau".

Le co-présentateur TV Ricky Carmichael a exprimé son scepticisme, voire son étonnement : "Une telle action dans ce sport de haut niveau est extraordinaire". Dans un premier temps, on a même spéculé sur la possibilité qu'un problème technique en soit la cause. Il en a été autrement. Jett avait tout simplement offert la victoire de la course à Ken. Un 'cadeau de bébé' à l'occasion de la naissance de son deuxième fils Rafe.

MaisRoczen aurait quand même terminé deuxième au classement général à Chicago avec un résultat de 3-2. Jett lui avait certes laissé la victoire lors de la deuxième manche, mais il n'avait pas perdu de point, car l'Australien a remporté le classement du jour avec un résultat de 1-2 et a ainsi obtenu la totalité des points, soit 50. Ces 50 points s'expliquent par le fait que le deuxième play-off donne le double de points pour la victoire, c'est-à-dire 2 x 25 = 50 points pour le vainqueur et 2 x 22 = 44 points pour la deuxième place.

Le 'cadeau de bébé' de Jett pour Kennyn'avait donc qu'une valeur symbolique, si tant est qu'il en ait une. Pour Roczen, l'important était finalement d'avoir pu suivre le rythme des leaders jusqu'au bout : "Nous avons été rapides toute la journée", a expliqué Ken. "J'ai apporté quelques modifications au réglage de la suspension pour la première course, mais je n'ai pas réussi à m'en sortir complètement et j'ai terminé troisième de la première course après quelques dépassements. J'ai apprécié le 'cadeau de bébé' de Jett dans la deuxième course, mais cela n'a pas fait de différence dans le résultat. Ce qui est plus important, c'est qu'il n'a pas pu me distancer et que j'ai pu rester dans le coup. En deuxième manche, nous sommes revenus aux réglages que j'avais déjà utilisés en qualifications". Ken avait réalisé le meilleur temps lors des essais qualificatifs. "Après le tour d'introduction, nous avons fait quelques petites modifications pour que je puisse exploiter tout mon potentiel en course. Je suis super content d'avoir pu créer un peu de suspense et j'ai hâte de faire un autre tour le week-end prochain".

Résultat Playoff 450 #2, Chicago :

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-2, 50 points

2. Ken Roczen (D), Suzuki, 3-1, 44 points

3. Chase Sexton (USA), Honda, 2-3, 40

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-4, 36

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 6-5, 34

6. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 4-10, 32

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-7, 30

8. Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 7-9, 28

9. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 13-6, 26

10. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 12-8, 24

SMX 450 Classement après playoff #2 de 3 :

1. Chase Sexton (USA), Honda, 90 points

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 88(-2)

3. Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 74,(-16)

5. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6. Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7. Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58,(-32)

9. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42,(-48)