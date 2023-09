Ken Roczen commenta il "regalo per il bambino

Alla domanda sul perché il vincitore finale Jett Lawrence abbia fatto passare il suo rivale Ken Roczen(Suzuki) nella seconda manche dei playoff di Chicago, dandogli la vittoria di manche, Jett ha commentato dopo la gara: "Ho sommato i punti durante la gara e ho capito che se l'avessi fatto passare non sarebbe cambiato nulla". Roczen aveva concluso la prima gara al terzo posto. "Dopo tutto, qui i punti vengono assegnati come nel Motocross delle Nazioni [nota: posto = punti], quindi ho calcolato che avrei comunque vinto se gli avessi fatto questo piccolo regalo".

Il co-conduttore televisivo Ricky Carmichael ha espresso scetticismo fino allo stupore: "Un'azione del genere nello sport ai massimi livelli è straordinaria". In un primo momento si era persino ipotizzato che la causa potesse essere un difetto tecnico. Ma la situazione era diversa. Jett aveva semplicemente regalato a Ken la vittoria di manche. Un "regalo per il bambino" in occasione della nascita del suo secondo figlio Rafe.

MaRoczen sarebbe comunque arrivato secondo in classifica generale a Chicago con un risultato di 3-2. Jett gli aveva regalato la vittoria nella seconda manche, ma non aveva ceduto un punto conteggiabile, perché l'australiano aveva vinto la classifica di giornata con un risultato di 1-2, raccogliendo così tutti i 50 punti. Questi 50 punti derivano dal fatto che nel secondo spareggio il numero di punti per la vittoria è doppio, cioè 2 x 25 = 50 punti per il vincitore e 2 x 22 = 44 punti per il secondo posto.

Quindi il "regalo per il bambino" di Jett a Kennyaveva, se non altro, un valore simbolico. Alla fine, per Roczen è stato importante riuscire a mantenere il ritmo dei primi fino alla fine: "Siamo andati forte tutto il giorno", ha spiegato Ken. "Ho apportato alcune modifiche all'assetto delle sospensioni per la prima gara, che poi non sono riuscito a gestire al meglio e sono finito terzo nella prima gara dopo alcune manovre di sorpasso. Ho apprezzato il "regalo" di Jett nella seconda gara, ma non ha fatto alcuna differenza per il risultato. È più importante che non mi sia sfuggito e che io sia riuscito a tenere il passo. Nella seconda manche siamo tornati all'assetto che avevo usato in qualifica". Ken aveva ottenuto il miglior tempo in qualifica. "Dopo il giro di qualifica, abbiamo apportato altre piccole modifiche per poter esprimere tutto il mio potenziale in gara. Sono felicissimo di aver reso la gara un po' emozionante e non vedo l'ora di disputare un altro round il prossimo fine settimana".

Risultati Playoff 450 #2, Chicago:

1° Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-2, 50 punti.

2° Ken Roczen (D), Suzuki, 3-1, 44

3° Chase Sexton (USA), Honda, 2-3, 40

4° Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-4, 36

5° Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 6-5, 34

6° Justin Barcia (USA), GASAGAS, 4-10, 32

7° Cooper Webb (USA), Yamaha, 8-7, 30

8° Phillip Nicoletti (USA), Yamaha, 7-9, 28

9° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 13-6, 26

10° Colt Nichols (USA), Kawasaki, 12-8, 24

ClassificaSMX 450 dopo lo spareggio n. 2 di 3:

1° Chase Sexton (USA), Honda, 90 punti.

2° Jett Lawrence (AUS), Honda, 88(-2)

3° Ken Roczen (D), Suzuki, 80,(-10)

4° Aaron Plessinger (USA), KTM, 74,(-16)

5° Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 71,(-19)

6° Cooper Webb (USA), Yamaha, 60,(-30)

7° Justin Barcia (USA), GASAGAS, 59,(-31)

8° Jason Anderson (USA), Kawasaki, 58,(-32)

9° Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 44,(-46)

10° Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 42,(-48)