Tänak se despide de M-Sport con P6

El estonio terminó sexto en el Rally de Japón, poniendo fin a una temporada caracterizada por algunas actuaciones sobresalientes. Dos victorias generales en el Rally de Suecia y el Rally de Chile fueron los momentos más destacados de la temporada, así como otras dos actuaciones sobresalientes en Croacia y Europa Central con un segundo y un tercer puesto.

Gregoire Munster regresó al escenario de su primera victoria en WRC2 en el Rally de Japón y su ritmo fue evidente en las difíciles condiciones del viernes, lo que le puso en posición de luchar por la victoria en RC2. Los dos mejores tiempos de la RC2 subrayaron la capacidad de Munster para hacer frente a las difíciles y exigentes condiciones del viernes. Fueron particularmente evidentes al final del día, cuando Munster colocó su Fiesta Rally2 quinto en la general, por delante de más de la mitad de los participantes en el Rally1.

El rally de Munster continuó fortaleciéndose el sábado, pero perdió el liderato en RC2 y se aseguró tres mejores RC2 más. Su fuerte ritmo y forma continuaron el domingo, con una victoria de etapa al principio del día, seguida de dos segundos mejores tiempos. Munster estaba ansioso por repetir su victoria en la RC2 con coches M-Sport y llegó a la última ronda del rally desesperado por mejorar una posición. Cuando llegaron los tiempos parciales, nadie era más rápido que Munster en la etapa 20. Su duro trabajo y su extraordinario ritmo se vieron recompensados. Su duro trabajo y su extraordinario ritmo tuvieron un final desgarrador después de que se saliera de la carretera sin ayuda de los espectadores en una curva de derechas lenta y resbaladiza. Volvió a la carretera, poniendo fin a su sueño de conseguir dos victorias consecutivas en Japón.

M-Sport viajó a Japón con la intención de lograr un puesto en lo más alto de la categoría Rally 1 en 2023 tras prometedoras actuaciones en el podio sobre asfalto. Después de que la Madre Naturaleza obtuviera el tercer mejor tiempo en la primera superespecial del jueves por la tarde, tenían preparadas unas condiciones traicioneras para el viernes. El regreso de Adrien Fourmaux al Rally 1 se canceló casi inmediatamente después de salirse de la carretera por aquaplaning el viernes por la mañana. Tänak adoptó un enfoque más prudente y minimizó el riesgo para llegar a la meta, pero terminó más atrás de lo esperado.

Sin embargo, el estonio dio un gran salto adelante el sábado, terminando seis veces entre los tres primeros para acabar el día en quinta posición de la general. Tänak salió a la carretera el domingo y, a pesar de las condiciones similares a las de Montecarlo en las carreteras nevadas de Japón, volvió a marcar dos tiempos entre los tres primeros.

En el Power Stage de final de temporada, Tänak compitió por última vez para M-Sport. Consiguió un impresionante segundo puesto, otros cuatro puntos en el campeonato y subrayó una vez más el potencial competitivo del M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1.

Richard Millener, Jefe del M-Sport Ford World Rally Team, dijo: "Al final de la temporada, el equipo puede estar orgulloso de sus dos victorias generales y de las numerosas victorias de etapa conseguidas a lo largo de la temporada. Por supuesto, hay cierta decepción por no haber podido luchar por la victoria final en el campeonato, pero ganar en el WRC no es fácil. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los patrocinadores, socios y aficionados del equipo, sin los cuales nuestra participación aquí simplemente no sería posible. Obviamente, es una pena que el final del Rally de Japón signifique el adiós de Ott y Martin, pero a mí y al equipo nos gustaría darles las gracias por su actitud de no rendirse nunca y por la consecución de dos grandes victorias en Suecia y Chile. Les deseamos todo lo mejor para la próxima temporada".

Millener prosiguió. "Hemos tenido un año realmente fuerte en Rally2. Tanto Adrien como Alex, así como Gregoire y Louis, han demostrado el rendimiento del Fiesta Rally2 en todas las superficies, consolidando el duro trabajo que el equipo de Rally2 ha dedicado a desarrollar y mejorar el rendimiento del coche a lo largo de la temporada. Su duro trabajo está dando sus frutos y los resultados se deben realmente a todo su esfuerzo y dedicación. El equipo tiene ahora tiempo para un merecido descanso. Un grupo de ellos se quedará aquí en Japón durante unos días para explorar la fantástica cultura japonesa, pero sólo pasarán unas semanas antes de que la atención se centre en los preparativos para 2024. Por ahora, les doy las gracias a todos y cada uno de ellos por todos sus esfuerzos este año, y ahora espero que disfruten del tiempo que tenemos con nuestros amigos y familias".

Ott Tanak declaró: "Hoy hemos tenido un día limpio, sin problemas, y hemos traído el coche a casa. Para nosotros ha sido la mejor temporada que podíamos haber tenido, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y ahora estamos aquí. Cuando tienes grandes expectativas. Es fácil cometer un error y así es como me siento desde mi punto de vista y, en cierto modo, también desde el punto de vista del equipo. Tenemos que estar orgullosos de las dos victorias de este año, pudimos sacar algo positivo de ellas".

Grégoire Munster declaró: "Lamento el error de esta tarde del equipo. Han trabajado muy duro para ofrecer tantas actualizaciones al coche este año y he intentado reflejarlo en mi rendimiento este fin de semana. Hemos luchado de verdad, ha sido muy duro y en un momento dado parecía que la victoria era posible, las sensaciones, el ritmo y el coche eran buenos. Es una pena que haya acabado así, pero estoy muy contento con el ritmo que he podido mostrar este fin de semana." (M-Sport)

Clasificación final tras 22 etapas Pos. Equipo/Nación/Vehículo Tiempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Clasificación final del Campeonato del Mundo de Pilotos tras 13 carreras Pos. Equipo/Nación/Coche Puntos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33