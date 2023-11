Verabschiedet sich Tänak von M-Sport mit einem Sieg?

Japans technischer Asphalt erwartet die M-Sport-Teams, wobei knifflige Bergstraßen und spektakuläre Landschaften in den Regionen Aichi und Gifu die Kulisse für das Finale der Weltmeisterschaft (WRC) bilden.

Japans atemberaubende Landschaft ist wohl die fotogenste Rallye im WRC-Kalender in diesem Jahr und wird durch die atemberaubenden Herbstfarben, die die engen und kurvigen Etappen säumen, noch verstärkt. Obwohl es schön ist, bringt die Jahreszeit eine zusätzliche Herausforderung für die Wetterbedingungen mit sich. Die letzte Veranstaltung der WRC-Saison stellt die Reifenstrategie in den Mittelpunkt und verspricht Spannung, wenn die Teams auf 304 Wettbewerbskilometern gegeneinander antreten.

Bei der erst zweiten Auflage der Veranstaltung in ihrem neuen Zuhause in Nagoya können Fans eine völlig neue Super-Special zur Eröffnung der Veranstaltung genießen, das speziell für die Rallye am Donnerstag im Toyota-Stadion gebaut wurde. Anschließend folgen die typischen drei Aktionstage, wobei die Reifenmontagezonen sowohl am Samstag als auch am Sonntag die Anforderungen an Crews, Autos und Reifen gleichermaßen erhöhen.

Nach aufeinander folgenden Podestplätzen bei seinen beiden vorherigen Veranstaltungen, mit seinem Sieg in Chile und einem hart erkämpften dritten Gesamtrang bei der ersten Zentral Europa Rallye, wird Ott Tänak versuchen, die Saison mit einem Hattrick in Japan zu beenden. Das estnische Duo Tänak und Beifahrer Martin Järveoja, das letztes Jahr bei der Veranstaltung den zweiten Gesamtrang belegte, wird versuchen, seine Saison mit M-Sport und dem Puma bei der spektakulären Veranstaltung umgeben von japanischen Fans auf einem Höhepunkt zu beenden.

Ebenfalls wieder im Ford Puma Rally1 kämpft Adrien Fourmaux. Er übernimmt den Ford Puma Rally1 von Pierre-Louis Loubet. Nachdem Fourmaux in der gesamten Saison 2023 in einem Fiesta Rally2 einige beeindruckende Ergebnisse geliefert hat, findet er sich für dieses Saisonfinale zusammen mit seinem Beifahrer Alexandre Coria wieder in der höchsten Klasse der WRC wieder. Nach seiner beeindruckenden Leistung in Mitteleuropa, wo er einen Klassensieg in der RC2-Kategorie errang, ist der Franzose gut aufgestellt, um auf den Asphalt zurückzukehren und sein Debüt bei der Rallye Japan zu geben.

Grégoire Munster kehrt auf den vertrauten Sitz des Ford Fiesta Rally2 zurück, nachdem er an zwei aufeinander folgenden Veranstaltungen im Puma Rally1 teilgenommen hat. Der luxemburgische Fahrer ist auf der Jagd nach seinem Sieg in der WRC2-Klasse letztes Jahr in Japan und hofft, nicht nur von seinen bisherigen Erfahrungen hier, sondern auch von seiner langjährigen Erfahrung sowohl bei der Rallye 1 als auch bei der Rallye 2 zu profitieren.

Richard Millener, Teamchef, erklärte: «Es ist großartig, nach Japan zurückzukehren, es ist ein sehr aufregendes Land und eine sehr interessante Veranstaltung. Die Prüfungen scheinen dieses Jahr noch schwieriger zu sein, was die Herausforderung der Rallye nur noch erhöht. Es ist unsere letzte Veranstaltung mit Ott und Martin, daher hoffe ich, dass sie ihre Erfolgsserie mit einem dritten Podium in Folge fortsetzen können, bevor wir ihnen alles Gute für die Zukunft wünschen. Es ist großartig, Adrien und Alex wieder im Puma Hybrid Rally1-Auto zu sehen, und obwohl es schwierig sein wird, wieder in die Top-Autos einzusteigen, bin ich sicher, dass sie in der Lage sind, die Rallye mit einer vernünftigen Einstellung anzugehen und das zu schaffen. Gregoire kommt nach den letzten beiden Veranstaltungen im Puma Hybrid Rally1-Auto gut gelaunt zu der Veranstaltung, und sein großartiges Ergebnis hier im letzten Jahr versetzt ihn in eine gute Position, um daraus Kapital zu schlagen. Es wäre großartig zu sehen, wie er und Louis die Saison mit einem Erfolg abschließen würden.»

Ott Tänak sagte: «Ich freue mich sehr auf Japan, ich bin ein großer Fan der dortigen Küche, aber auch die Natur ist dort zu dieser Jahreszeit wunderschön und die Nächte sind ziemlich kalt. In Japan gibt es normalerweise tiefe Waldstraßen, die sehr technisch und eher langsam sind, aber da sie schmal sind, gibt es kaum Einschnitte. Wir haben in Mitteleuropa wirklich das Maximum herausgeholt und das Ziel ist es, unsere Saison in Japan gut abzuschließen.»

Adrien Fourmaux merkte an: «Wir haben die ganze Saison über hart gearbeitet und ich habe mit dem Team über die Möglichkeit gesprochen, nach Japan zu kommen, wofür ich sehr dankbar bin. Ich habe bereits ein paar Tage hier verbracht und dieses Land ist unglaublich. Ich bin zum ersten Mal hier und die Menschen sind so freundlich und respektvoll und die Kultur ist so interessant. Das Ziel der Rallye ist es, das Beste aus dieser Chance zu machen, die mir das Team gegeben hat. Es ist fast ein Jahr her, seit ich ein Rally1-Auto gefahren bin, also muss ich vorsichtig sein und sicherstellen, dass ich jede Etappe beende und die meiste Erfahrung sammle.»

Grégoire Munster meinte: «Ich habe großartige Erinnerungen an die Rallye Japan im letzten Jahr, als ich meine Kategorie gewonnen habe. Es war eine großartige Veranstaltung und ich habe mich ganz besonders auf die Rückkehr gefreut. Ich habe das Gefühl, dass ich mich seitdem als Fahrer stark verbessert habe. Ich habe dieses Jahr beim Fahren des Puma Hybrid Rally1 viel gelernt und mein Selbstvertrauen in Mitteleuropa gestärkt. Ich strebe an diesem Wochenende ein hohes Ergebnis an, da ich zurück bei der Fiesta Rally2 bin. Ich möchte mein Ergebnis vom letzten Jahr» (M-Sport)

Fahrer-WM Stand nach 12 von 13 Läufen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Punkte 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 235 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 191 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 184 4 Ott Tänak (EE), Ford 152 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 114 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 98 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 89 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33