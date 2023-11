Tänak fait ses adieux à M-Sport avec une P6

L'Estonien a terminé sixième du Rallye du Japon, concluant ainsi une saison marquée par plusieurs performances exceptionnelles. Deux victoires au classement général au Rallye de Suède et au Rallye du Chili ont été les points forts définitifs de la saison, auxquels se sont ajoutées deux autres performances exceptionnelles en Croatie et en Europe centrale, avec des places de deuxième et troisième.

Grégoire Munster est revenu sur les lieux de sa première victoire en WRC2 au Rallye du Japon et son rythme était clairement visible dans les conditions difficiles du vendredi, ce qui lui a permis de se battre pour la victoire en RC2. Deux meilleurs temps en RC2 ont souligné les capacités de Munster à gérer des conditions difficiles et exigeantes le vendredi. Elles sont devenues particulièrement évidentes en fin de journée, lorsque Munster a placé sa Fiesta Rally2 à la cinquième place du classement général, devant plus de la moitié du peloton Rally1.

Le rallye de Munster s'est encore renforcé samedi, mais il a perdu la tête de la RC2 et s'est assuré trois autres records en RC2. Son rythme soutenu et sa grande forme se sont poursuivis le dimanche, avec une victoire de spéciale en début de journée, suivie de deux deuxièmes meilleurs temps. Munster voulait à tout prix réitérer sa victoire en RC2 sur des voitures M-Sport et aborder le dernier tour du rallye en cherchant à tout prix à améliorer sa position. Lorsque les temps intermédiaires sont arrivés, personne n'était plus rapide que Munster dans la 20e spéciale. Son travail acharné et son rythme exceptionnel ont connu une fin déchirante après avoir survolé un virage à droite glissant et lent, lorsqu'il est sorti de la route sans l'aide de spectateurs. Il est retourné sur la route, mettant ainsi fin à son rêve de victoires consécutives au Japon.

M-Sport s'est rendu au Japon avec l'intention d'atteindre une place de choix dans la catégorie Rallye 1 en 2023, après des podiums prometteurs sur asphalte. Après avoir réalisé le troisième meilleur temps de la première super spéciale jeudi soir, Dame Nature nous a réservé des conditions piégeuses pour vendredi. Le retour d'Adrien Fourmaux en Rallye 1 a été interrompu presque immédiatement après un aquaplaning hors route vendredi matin. Tänak a été plus prudent et a minimisé les risques pour atteindre la ligne d'arrivée, mais s'est classé plus loin qu'espéré.

L'Estonien a toutefois fait un grand bond en avant le samedi, terminant six fois dans les trois premiers, ce qui lui a permis de terminer la journée à la cinquième place du classement général. Dimanche, Tänak a pris la route et, malgré des conditions dignes de Monte-Carlo sur les routes enneigées du Japon, il a de nouveau réalisé deux temps dans le top trois.

Lors de la Power Stage de fin de saison, Tänak a pris le départ une dernière fois pour M-Sport. Il a décroché une impressionnante deuxième place et quatre nouveaux points au championnat, soulignant une fois de plus le potentiel de compétition de la Ford Puma Hybrid Rally1 de M-Sport.

Richard Millener, directeur du M-Sport Ford World Rally Team, a déclaré : "A la fin de la saison, l'équipe peut garder la tête haute, avec deux victoires au classement général et de nombreuses victoires en spéciale au cours de la saison. Bien sûr, il y a une certaine déception de ne pas pouvoir concourir pour la victoire finale du championnat, mais gagner en WRC n'est pas facile. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les sponsors, partenaires et fans de l'équipe, sans qui notre participation ici ne serait tout simplement pas possible. C'est bien sûr dommage que la fin du Rallye du Japon signifie le départ d'Ott et de Martin, mais l'équipe et moi-même tenons à les remercier pour leur attitude qui ne s'est jamais démentie et pour avoir remporté deux superbes victoires en Suède et au Chili. Nous leur souhaitons le meilleur pour la prochaine saison".

Millener poursuit. "Nous avons eu une année vraiment forte en Rally2. Adrien, Alex, Grégoire et Louis ont démontré les performances de la Fiesta Rally2 sur toutes les surfaces, consolidant ainsi le travail acharné de l'équipe Rally2 pour développer et améliorer les performances de la voiture au cours de la saison. Leur travail acharné porte vraiment ses fruits et les résultats sont vraiment dus à tout leur travail et à leur engagement. L'équipe a maintenant le temps de prendre un repos bien mérité. Un groupe d'entre eux restera quelques jours ici au Japon pour découvrir la fantastique culture japonaise, mais il ne faudra que quelques semaines pour que l'attention se porte sur les préparatifs de 2024. Pour l'instant, je remercie chacun d'entre eux pour tous leurs efforts cette année, et j'espère maintenant qu'ils profiteront du temps que nous avons avec nos amis et nos familles".

Ott Tanak a déclaré : "Nous avons eu une journée propre aujourd'hui, nous n'avons eu aucun problème et nous avons ramené la voiture à la maison. Pour nous, c'était la meilleure saison que nous aurions pu faire, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes et nous en sommes là. Quand on a des attentes élevées. Il est facile de faire une erreur, et c'est ce que l'on ressent de mon côté et, dans une certaine mesure, du côté de l'équipe. Nous devons être fiers des deux victoires de cette année, nous avons pu en tirer des choses positives".

Grégoire Munster a déclaré : "Je suis désolé pour l'équipe pour l'erreur de cet après-midi. Ils ont vraiment travaillé dur pour apporter autant de mises à jour à la voiture cette année et j'ai essayé de refléter cela dans ma performance de ce week-end. Nous nous sommes vraiment battus, c'était vraiment dur et à un moment donné, il semblait que la victoire était possible, le feeling, le rythme et la voiture semblaient tous bons. C'est dommage que cela se soit terminé ainsi, mais je suis très content du rythme que j'ai pu montrer ce week-end". (M-Sport)

Classement final après 22 épreuves Pos. Équipe/Nat/Véhicule Temps 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J), Peugeot + 22:22,7

Classement final du championnat du monde des pilotes après 13 manches Pos. Équipe/Nat/Véhicule Points 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33