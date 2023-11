Tänak si congeda da M-Sport con la P6

L'estone si è classificato sesto al Rally del Giappone, chiudendo una stagione caratterizzata da prestazioni eccezionali. Le due vittorie assolute al Rally di Svezia e al Rally del Cile sono state i punti salienti della stagione, oltre a due ulteriori prestazioni eccezionali in Croazia e in Europa centrale con il secondo e il terzo posto.

Gregoire Munster è tornato sulla scena della sua prima vittoria nel WRC2 al Rally del Giappone e il suo ritmo è stato evidente nelle difficili condizioni del venerdì, mettendolo in condizione di sfidare la vittoria nella RC2. Due migliori tempi in RC2 hanno sottolineato la capacità di Munster di affrontare le condizioni difficili e impegnative di venerdì. I risultati sono stati particolarmente evidenti alla fine della giornata, quando Munster ha piazzato la sua Fiesta Rally2 al quinto posto assoluto, davanti a più della metà dei concorrenti del Rally1.

Il rally di Munster ha continuato a rafforzarsi il sabato, ma ha perso la leadership in RC2 e ha ottenuto altri tre migliori risultati in RC2. Il suo ritmo e la sua forma sono continuati domenica, con una vittoria di tappa all'inizio della giornata, seguita da due secondi tempi. Munster desiderava ripetere la sua vittoria in RC2 con le auto M-Sport e si è presentato all'ultima prova del rally desideroso di migliorare una posizione. Quando sono arrivati i tempi parziali, nessuno è stato più veloce di Munster nella tappa 20. Il suo duro lavoro e il suo ritmo eccezionale si sono dimostrati vincenti. Il suo duro lavoro e il suo ritmo eccezionale hanno avuto una fine straziante dopo che è andato in sovrasterzo su una curva a destra scivolosa e lenta, uscendo di strada senza l'aiuto degli spettatori. È tornato sulla strada, ponendo fine al suo sogno di vincere due volte in Giappone.

M-Sport si è recata in Giappone con l'intenzione di conquistare un posto di primo piano nella categoria Rally 1 nel 2023, dopo aver promesso prestazioni da podio su asfalto. Dopo che Madre Natura ha fatto registrare il terzo tempo nella prima prova speciale di giovedì sera, ha previsto condizioni insidiose per venerdì. Il ritorno di Adrien Fourmaux al Rally 1 è stato annullato quasi subito dopo l'uscita di strada in aquaplaning di venerdì mattina. Tänak ha adottato un approccio più cauto e ha minimizzato i rischi per raggiungere il traguardo, ma ha concluso più indietro del previsto.

Sabato, tuttavia, l'estone ha fatto un grande balzo in avanti, piazzandosi sei volte tra i primi tre e concludendo la giornata al quinto posto in classifica generale. Tänak è sceso in strada domenica e, nonostante le condizioni simili a quelle di Montecarlo sulle strade innevate del Giappone, ha fatto registrare ancora una volta due tempi da top three.

Nella Power Stage di fine stagione, Tänak ha gareggiato un'ultima volta per M-Sport. Ha ottenuto un impressionante secondo posto, altri quattro punti nel campionato e ha sottolineato ancora una volta il potenziale competitivo della Ford Puma Hybrid Rally1 di M-Sport.

Richard Millener, responsabile dell'M-Sport Ford World Rally Team, ha dichiarato: "Alla fine della stagione, il team può vantare due vittorie assolute e numerose vittorie di tappa nel corso della stagione. Naturalmente c'è una certa dose di delusione per non essere riusciti a competere per la vittoria del campionato, ma vincere nel WRC non è facile. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti gli sponsor, i partner e i fan della squadra, senza i quali la nostra partecipazione non sarebbe stata possibile. È ovviamente un peccato che la fine del Rally del Giappone significhi l'addio a Ott e Martin, ma io e il team vorremmo ringraziarli per il loro atteggiamento di non mollare mai e per aver ottenuto due grandi vittorie in Svezia e in Cile. Auguriamo loro il meglio per la prossima stagione".

Millener ha proseguito. "Abbiamo avuto un anno davvero forte al Rally2. Sia Adrien che Alex, così come Gregoire e Louis, hanno dimostrato le prestazioni della Fiesta Rally2 su tutte le superfici, consolidando il duro lavoro che il team Rally2 ha svolto per sviluppare e migliorare le prestazioni della vettura nel corso della stagione. Il duro lavoro sta dando i suoi frutti e i risultati sono davvero merito del loro impegno e della loro dedizione. Il team ha ora il tempo per una meritata pausa. Un gruppo di loro si fermerà qui in Giappone per qualche giorno per esplorare la fantastica cultura giapponese, ma ci vorranno solo poche settimane prima che l'attenzione si rivolga ai preparativi per il 2024. Per ora, ringrazio ognuno di loro per l'impegno profuso quest'anno e spero che ora si godano il tempo che abbiamo a disposizione con i nostri amici e le nostre famiglie".

Ott Tanak ha dichiarato: "Oggi abbiamo avuto una giornata pulita, senza problemi e abbiamo portato a casa la macchina. Per noi è stata la migliore stagione possibile, abbiamo fatto del nostro meglio e ora siamo qui. Quando si hanno grandi aspettative. È facile commettere un errore ed è così che mi sento da parte mia e in un certo senso anche da parte del team. Dobbiamo essere orgogliosi delle due vittorie di quest'anno, siamo riusciti a trarne dei vantaggi".

Grégoire Munster ha dichiarato: "Mi dispiace per la squadra per l'errore di oggi pomeriggio. Hanno lavorato molto duramente per apportare tanti aggiornamenti alla vettura quest'anno e ho cercato di rifletterlo nelle mie prestazioni di questo fine settimana. Abbiamo lottato, è stato davvero difficile e a un certo punto sembrava che la vittoria fosse possibile, le sensazioni, il ritmo e la macchina erano buoni. È un peccato che sia finita così, ma sono molto contento del ritmo che sono riuscito a dimostrare in questo fine settimana." (M-Sport)

Classifica finale dopo 22 tappe Pos. Squadra/Nazione/Veicolo Tempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Classifica finale del Campionato del mondo piloti dopo 13 gare Pos. Squadra/Nato/Auto Punti 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33