Tänak despede-se da M-Sport com o P6

Ott Tänak terminou a sua temporada com a M-Sport Ford World Rally Team com um desempenho sólido em P6 e garantiu um quarto lugar no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA.

O estónio terminou em sexto lugar no Rali do Japão, encerrando assim uma época caracterizada por algumas prestações notáveis. Duas vitórias à geral no Rali da Suécia e no Rali do Chile foram os pontos altos da época, bem como duas outras prestações notáveis na Croácia e na Europa Central, com um segundo e um terceiro lugares.

Gregoire Munster regressou ao palco da sua primeira vitória no WRC2 no Rali do Japão e o seu ritmo foi evidente nas difíceis condições de sexta-feira, colocando-o em posição de lutar pela vitória na RC2. Dois melhores tempos RC2 sublinharam a capacidade de Munster para lidar com as condições difíceis e exigentes de sexta-feira. Estas capacidades foram particularmente evidentes no final do dia, quando Munster colocou o seu Fiesta Rally2 em quinto lugar da geral, à frente de mais de metade dos concorrentes do Rally1.

O rali de Munster continuou a ganhar força no sábado, mas ele perdeu a liderança na RC2 e garantiu mais três melhores resultados na RC2. O seu forte ritmo e forma continuaram no domingo, com uma vitória na etapa no início do dia, seguida de dois segundos tempos mais rápidos. Munster estava ansioso por repetir a sua vitória na RC2 com os carros M-Sport e foi para a última ronda do rali desesperado por melhorar uma posição. Quando os tempos parciais chegaram, ninguém foi mais rápido do que Munster na etapa 20. O seu trabalho árduo e o seu ritmo extraordinário tiveram um fim desolador depois de ter feito uma ultrapassagem numa curva escorregadia e lenta à direita, quando saiu da estrada sem a ajuda dos espectadores. Regressou à estrada, pondo fim ao seu sonho de vitórias consecutivas no Japão.

A M-Sport viajou para o Japão com a intenção de alcançar um lugar de topo na categoria de Rally 1 em 2023, depois de prometer desempenhos no pódio em asfalto. Depois de a Mãe Natureza ter obtido o terceiro melhor tempo na primeira super-especial de quinta-feira à noite, tinha reservado condições traiçoeiras para sexta-feira. O regresso de Adrien Fourmaux ao Rali 1 foi cancelado quase de imediato, depois de ter saído da estrada por aquaplanagem na manhã de sexta-feira. Tänak adoptou uma abordagem mais cautelosa e minimizou os riscos para chegar à meta, mas terminou mais atrás do que o esperado.

No entanto, o estónio deu um grande salto em frente no sábado, terminando seis vezes entre os três primeiros e terminando o dia no quinto lugar da geral. Tänak voltou à estrada no domingo e, apesar das condições semelhantes às de Monte Carlo nas estradas cobertas de neve do Japão, voltou a registar dois tempos entre os três primeiros.

Na Power Stage, no final da época, Tänak competiu uma última vez pela M-Sport. Conseguiu um impressionante segundo lugar, mais quatro pontos para o campeonato e, mais uma vez, sublinhou o potencial competitivo do M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1.

Richard Millener, Diretor da M-Sport Ford World Rally Team, afirmou: "No final da época, a equipa pode orgulhar-se de duas vitórias à geral e de várias vitórias em etapas ao longo da época. É claro que existe uma certa desilusão por não ter sido capaz de lutar pela vitória à geral no campeonato, mas vencer no WRC não é fácil. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos os patrocinadores, parceiros e fãs da equipa, sem os quais a nossa participação aqui não seria possível. É obviamente uma pena que o final do Rali do Japão signifique o adeus de Ott e Martin, mas eu e a equipa gostaríamos de lhes agradecer pela sua atitude de nunca desistir e pela conquista de duas grandes vitórias na Suécia e no Chile. Desejamos-lhes tudo de bom para a próxima época".

Millener continuou. "Tivemos um ano muito forte no Rally2. Tanto o Adrien e o Alex, como o Gregoire e o Louis, provaram o desempenho do Fiesta Rally2 em todas as superfícies, cimentando o trabalho árduo que a equipa Rally2 dedicou ao desenvolvimento e melhoria do desempenho do carro ao longo da época. O trabalho árduo da equipa está a dar frutos e os resultados devem-se realmente a todo o seu trabalho e dedicação. A equipa tem agora tempo para uma pausa bem merecida. Um grupo deles vai ficar aqui no Japão durante alguns dias para explorar a fantástica cultura japonesa, mas só daqui a algumas semanas é que as atenções se voltam para os preparativos para 2024. Para já, agradeço a cada um deles por todos os esforços que fizeram este ano e espero que aproveitem o tempo que temos com os nossos amigos e famílias".

Ott Tanak disse: "Hoje tivemos um dia limpo, sem problemas e trouxemos o carro para casa. Para nós, foi a melhor época que podíamos ter tido, demos o nosso melhor e agora estamos aqui. Quando se tem grandes expectativas. É fácil cometer um erro e é isso que sinto do meu lado e, de certa forma, também do lado da equipa. Temos de estar orgulhosos das duas vitórias deste ano, pois conseguimos tirar alguns pontos positivos delas."

Grégoire Munster afirmou: "Peço desculpa à equipa pelo erro desta tarde. Eles trabalharam muito para fazer tantas actualizações no carro este ano e eu tentei refletir isso no meu desempenho este fim de semana. Lutámos muito, foi muito difícil e, a certa altura, parecia que a vitória era possível, as sensações, o ritmo e o carro estavam todos bem. É uma pena que tenha acabado assim, mas estou muito contente com o ritmo que consegui mostrar este fim de semana." (M-Sport)

Classificação final após 22 etapas Pos. Equipa/Natureza/Veículo Tempo 1 Evans/Martin (GB), Toyota 3:32:08,8 2 Ogier/Landais (F), Toyota + 1:17,7 3 Rovanperä/Halttunen (FIN), Toyota + 1:46,5 4 Lappi/Ferm (FIN), Hyundai + 2:50,3 5 Katsuta/Johnston (J/IRL), Toyota + 3:10,3 6 Tänak/Järveoja (EE), Ford + 3:28,3 7 Mikkelsen/Eriksen (N), Škoda + 7:33,7 8 Gryazin/Aleksandrov (ANA), Škoda + 8:49,6 9 Kajetanowicz/Szczepaniak (PL), Škoda + 19:25,9 10 Arai/Tachikui (J),Peugeot + 22:22,7

Classificação final do Campeonato do Mundo de Pilotos após 13 corridas Pos. Equipa/Nação/Carro Pontos 1 Kalle Rovanperä (FIN), Toyota 250 2 Elfyn Evans (GB), Toyota 216 3 Thierry Neuville (B), Hyundai 189 4 Ott Tänak (EE), Ford 174 5 Sébastien Ogier (F), Toyota 133 6 Esapekka Lappi (FIN), Hyundai 113 7 Takamoto Katsuta (J), Toyota 101 8 Dani Sordo (E), Hyundai 63 9 Teemu Suninen (FIN), Hyundai 42 10 Oliver Solberg (S), Škoda 33