Most, Sprintrennen: Birchall-Brüder mit Kampflinie

Ben und Tom Birchall gewannen das Sprintrennen in Most

Ben und Tom Birchall holten sich den Sieg im Sprintrennen in Most. Nach großartigem Kampf wurden Pekka Päivärinta/Ilse de Haas Zweite vor Sam und Tom Christie. Beste Deutsche waren Josef Sattler/Luca Schmidt als Siebte.

Die Weltmeister Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F) starteten in Most auf ihrer LCR Yamaha von der Pole-Position über die zehn Runden ins Sprintrennen. Die Führenden in der Sidecar-WM, die Briten Ben und Tom Birchall (LCR Honda), fuhren von Platz 2 los.

Auf den Startplätzen 3 bis 7 folgten Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F, ARS Yamaha), Sam und Tom Christie (GB, LCR Yamaha), Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN/NL, LCR Yamaha), Tim Reeves/Mark Wilkes (GB, ARS Yamaha) und Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB, LCR Yamaha). Das niederländisch-deutsche Duo Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D, ARS Yamaha) belegte nach der Qualifikation Startplatz 10.

Diese acht Teams werden für die IDM nicht gewertet. Von den Plätzen 8 und 9 im Gesamtfeld starteten die Franzosen Ted und Vincent Peugeot (LCR Yamaha) und die IDM-Meister Josef Sattler/Luca Schmidt (ARS Yamaha) vom deutschen Team Bonovo Action. Damit waren neun von 17 Sidecar-Teams im Autodrom Most am Start, die in die Wertung für die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft eingehen.

Die Temperaturen auf dem Autodrom Most waren sehr hoch. Aufgrund der kurzen Rennsdistanz und der engen Qualifying-Ergebnisse, wo sechs Gespanne innerhalb einer Sekunde fuhren, war Kampflinie auf allen Seiten zu erwarten. So kam es dann auch, zumindest in der Spitze des Feldes.

Als alle anderen Teams ihre Einführungsrunde beendet und ihre Startaufstellung bezogen hatten, bogen Payne/Rousseau vom Team Steinhausen-Racing erst einmal wegen technischer Probleme in die Box ab. Sie fuhren anschließend dem Feld hinterher, mussten aber nach sieben Runden gänzlich passen.

Vorne gelang den Birchall-Brüdern ein Blitzstart, doch in der ersten Kurve gerieten sie in der Schikane in den Kies und Päivärinta/de Haas und Ellis/Clement pressten sich vorbei. Zu den drei Spitzenteams gesellten sich auch die Briten Reeves/Wilkes, Christie/Christie und Kershaw/Charlwood. Diese sechs blieben bis zum Ende des Rennens innerhalb von weniger als drei Sekunden zusammen.

Nachdem das finnisch-niederländische Duo bis Ende der fünften Runde die Spitze behaupten konnte, übernahmen die Birchalls ab Runde 6 die Führung und gaben sie nicht mehr ab. Päivärinta/de Haas sahen sich dann harten Angriffen der amtierenden Weltmeister Ellis/Clement ausgesetzt. Aber die machten immer wieder die Türe zu, knallten mit hochstehendem Seitenwagenrad um die Kurven und behaupteten mit absoluter Kampflinie ihren zweiten Platz.

Drei Runden vor Schluss machten Ellis/Clement einen kleinen Fehler. Den nutzten Reeves/Wilkes und Christie/Christie konsequent und fuhren vorbei, aber Multichamp Reeves fiel nach einem Fehler seinerseits mit Wilkes noch hinter Kershaw/Charlwood auf Platz 6 zurück.

Sattler/Schmidt auf Rang 7 und Göttlich/Krieg auf Platz 9 waren die besten Deutschen in diesem Feld. Die Abstände aber sprechen Bände: Sattler/Schmidt mehr als zwölf Sekunden Rückstand auf die Birchalls, Göttlich/Krieg gar 42 Sekunden.

Ergebnisse Seitenwagen-WM, Sprintrennen Most:

1. Birchall/Birchall (GB), LCR Honda, 10 Runden

2. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, +1.537

3. Christie/Christie (GB), LCR Yamaha, +1.732

4. Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha, +2.028

5. Kershaw/Charlwood (GB), LCR Yamaha, 2.340

6. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha, +2.967

7. Sattler/Schmidt (D), ARS Yamaha, +12.229

8. Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha, +24.972

9. Göttlich/Krieg (D), ARS Yamaha, +42.453

10. Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha, +49.265

11. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha, +55.102

12. Vinet/Pirat (F), LCR Yamaha, +1:04.706

13. Zimmermann/Mahl (D), ARS Yamaha, +1:05.016

DNF Peugeot/Peugeot (F), LCR Yamaha

DNF Schwegler/Kopecky (D/CZ), LCR Yamaha

DNF Archer/Christie (GB), ARS Yamaha

DQ Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha