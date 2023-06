NTC: Rocco Caspar Sessler scharf auf Tabellenplatz 1

Wenn der Northern Talent Cup am Wochenende im Rahmen der IDM in Oschersleben antritt, zielt Rocco Caspar Sessler nach seinem Premierensieg auf dem Sachsenring auf die Tabellenführung ab.

«Ich will den Titel und nächstes Jahr in den Red Bull MotoGP Rookies Cup», nannte Rocco Caspar Sessler im Gespräch mit SPEEDWEEK.com ohne Wenn und Aber sein Saisonziel 2023 kurz nach seinem ersten Laufsieg im Northern Talent Cup im Rahmen des IDM-Saisonauftaktes auf dem Sachsenring.

Zu wünschen wäre es ihm, schließlich sehnt sich Motorrad-Deutschland nach einem neuen deutschen Grand-Prix-Piloten nach Marcel Schrötter bzw. parallel zu Lukas Tulovic. Immerhin ist er aktuell am nächsten dran, denn deutscher Nachwuchs ist in sehr begrenztem Umfang zumindest irgendwie da, aber derzeit haben wir keinen, der es auf absehbare Zeit ins MotoGP-Paddock schaffen könnte. Zwar versuchen sich Valentino Herrlich, Jona Eisenkolb und Loris Schönrock in diesem Jahr im European Talent Cup, doch bisher waren Punkte außer Reichweite. Und sollte sich einer durchsetzen, steht da noch die nochmals höhere Zwischen-Hürde Junior-WM. Ein direkter Aufstieg ließe sich eventuell noch durch Vitamin G(eld) realisieren, doch darauf kann man wohl kaum bauen.

Also hoffen wir erst einmal weiter auf Rocco Caspar Sessler, der weiß, dass der NTC-Titel 2023 keine Garantie für einen Platz im Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 ist, andererseits dieser aber auch nicht zwingend erforderlich ist. «Ausgewählt wird der Fahrer, der sich am besten entwickelt», merkt er dazu an. Als Gesamtzwölfter 2022 und nun um den Titel mitfahrend ist die Entwicklung bei Rocco Caspar Sessler bis dato definitiv gegeben.

Beim Saisonauftakt im Rahmen der Superbike-WM in Assen startete er im Regenrennen am Samstag mit Platz 6 in die Saison 2023. Danach stand er drei Mal in Folge auf dem Siegerpodest. In Rennen 2 in Assen als Zweiter und nach dem Samstagsrennen auf dem Sachsenring als Sieger. Dazu meint er rückblickend: «Das war ein echt gutes Rennen. Da hat wirklich alles gepasst. Ich habe in den letzten Runden die Windschatten genutzt und mich schließlich vorbeigebremst. Ich hatte mir das so ausgemalt und der Plan hat funktioniert.» Tags darauf wurde es hinter dem Tabellenführer Lenoxx Phommara aus der Schweiz wieder der zweite Platz, mit dem er im Anschluss etwas haderte.

Klar wäre ihm ein Doppelsieg und die Tabellenspitze lieber gewesen, doch hat er sich schon eine Art Saison-Fahrplan ausgemalt: «Es ist schon gut, permanent vorn dabei zu sein. Vor meinem ersten Sieg habe ich mir selbst viel Druck gemacht. Der ist zwar jetzt ein kleines bisschen weg, aber ich will den Titel. Das heißt, ich will auch weiterhin permanent aufs Podium fahren, am besten gewinnen. Aber nicht mit der Brechstange. So wie zuletzt auf dem Sachsenring, bin ich auch mal mit einem zweiten Platz zufrieden.»

Die nächsten Chancen hat er nun an diesem Wochenende in Oschersleben, wo vor dem Saisonbeginn der Einführungslehrgang für alle NTC-Junioren stattgefunden hatte. Der Kurs ist damir allen bestens vertraut, sodass hier Feinheiten entscheiden werden. Die NTC-Rennen werden zusammen mit den IDM-Rennen wieder im Livestream zu verfolgen sein. Oder noch besser live vor Ort.