Noch ein Sachsenring-Auftritt des Northern Talent Cup

Runde vier von sieben im Rahmen der MotoGP auf dem Sachsenring. Lenoxx Phommara und Rocco Caspar Sessler gleichauf an der Spitze der von Dorna, ADAC und KTM initiierten Nachwuchsserie.

Das Saisonhighlight für den Northern Talent Cup: Am kommenden Wochenende (16. bis 18. Juni) starten die Nachwuchstalente beim Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring im Rahmen der MotoGP. Bereits im Mai hatten die Teenager an gleicher Stelle im Rahmen der IDM einen Renne auf dem Sachsenring ausgetragen. Erfreulich aus deutschsprachiger Sicht: Der deutsche Rocco Caspar Sessler kommt als Tabellenführer des Northern Talent Cup zum Sachsenring, der Franke liegt punktgleich an der Tabellenspitze mit Lenoxx Phommara aus der Schweiz.

«Ich freue mich sehr auf das Wochenende, da es mit der MotoGP am Sachsenring stattfindet. Ich finde das Gefühl toll, wenn viele Zuschauer da sind und sich das Rennen vom NTC anschauen», so der 14-Jährige. «Ich freue mich sehr auf den Sachsenring mit meinem Team MCA Racing an den Start zu gehen, weil es eine meiner Lieblingsstrecken ist», sagt Sessler weiter. Der MCA Racing Team-Fahrer möchte am vierten Rennwochenende so viele Punkte wie möglich mitnehmen. «Vielleicht schaffe ich es sogar, die Führung in der Meisterschaft zu übernehmen», gibt er zu.

Sein MCA Racing Teamkollege Julius Ahrenkiel-Frellsen aus Dänemark stand in Oschersleben gleich zwei Mal auf dem Podium und liegt demnach vor dem vierten Rennwochenende beim Motorrad Grand Prix Deutschland mit 87 Punkten auf Platz 3 der Gesamtwertung. Der Däne wird verfolgt von Martin Vincze (VM RACNIG TEAM) aus Ungarn mit 75 Zählern auf Rang 4 und dem Franzosen Antoine Nativi (CTM 83 Junior Team) mit 63 Punkten auf Position 5.

Mit einem siebten Platz im ersten Rennen von Oschersleben konnte sich Anakin Zelenak derweil auf Position 15 der Gesamtwertung verbessern. «Wir hatten das letzte Mal am Sachsenring leider Pech und konnten keine Punkte mitnehmen. Ich hoffe dieses Mal haben wir mehr Glück und kommen ins Ziel», so der 14-jährige Zelenak.

«Meinen Erwartungen für dieses Rennen sind, an der vorderen Gruppe dranzubleiben und vorne mitzukämpfen. Mein Ziel ist es vielleicht, wenn alles klappt, ein Podium einzufahren. Dafür werde ich alles geben. Ich freue mich sehr darauf mit der MotoGP zu fahren, meine Idole zu sehen und eventuell sogar zu treffen», ergänzt der JRP Academy Racing Team Pilot, der schon immer live bei der MotoGP sein wollte. «Und alles hautnah zu erleben! Auch auf die Fans freue ich mich riesig. Ich freue mich auch, Lukas Tulovic wieder zu treffen, denn mit ihm habe ich schon als kleiner Junge auf dem Pocketbike trainiert», sagt Zelenak zum Abschluss.

Das große Grand Prix-Wochenende beginnt am Freitag mit den ersten beiden Freien Trainings des Northern Talent Cup um 11:55 Uhr und 16:25 Uhr über jeweils 25 Minuten, gefolgt vom ebenso langen Qualifying am Freitag um 17:50 Uhr. Das erste Rennen auf dem Sachsenring startet am Samstag um 17:00 Uhr über 16 Runden. Der zweite Lauf, der insgesamt das achte Rennen des Jahres ist, beginnt um 08:50 Uhr am Sonntag und läutet bereits die zweite Halbzeit in der Saison 2023 im Northern Talent Cup ein.