Most, Rennen 2: Ellis/Clement ringen Birchalls nieder

Brillanter Sieg für Todd Ellis/Emmanuelle Clement. Nach furiosen gegenseitigen Überholmanövern rasten die amtierenden Seitenwagen-Weltmeister in Most kurz vor der Zielflagge an den Birchall-Brüdern vorbei.

Zum zweiten Sidecar-Lauf in Most rollten nur 15 Teams an den Start, davon sieben, die in der IDM gewertet werden. Es fehlten Schwegler/Kopecky (D/CZ) und Archer/Christie (GB) wegen technischer Probleme.

Gleich in der ersten von 17 zu fahrenden Runden rollten der Niederländer Bennie Streuer und sein deutscher Beifahrer Kevin Kölsch ins Innenfeld und schieden wegen eines technischen Defekts aus. In Runde 3 Pech für den Österreicher Peter Kimeswenger oder besser gesagt, für seinen Beifahrer Ondrej Sedlacek, der aus dem Gespann gepurzelt war. Bald saß der Gute aber wieder drin. Am Ende wurden sie Letzte.

Die Musik ging aber woanders ab, nämlich vorne. Vorne, das bedeutete der harte, aber faire Zweikampf zwischen den Brüdern Ben und Tom Birchall mit Todd Ellis und Beifahrerin Emmanuelle Clement und dahinter der engen Verfolgungsfahrt zwischen Christie/Christie, Payne/Rousseau und Kershaw/Charlwood.

Auch der Finne Pekka Päivärinta und seine niederländische Beifahrerin Ilse de Haas gehörten fast vier Runden lang zur Spitzengruppe. Doch dann rauchte ihre LCR Yamaha und sie hatten Glück, dass Helfer schnell zur Stelle waren und weiteres Unheil verhinderten. Für sie war aber der Renntag vorbei.

Sieben Runden konnten die beiden Bonovo-Action-Teams Sepp Sattler/Luca Schmidt und Tim Reeves/Mark Wilkes (beide ARS Yamaha) mit den Führenden einigermaßen mithalten. Doch dann mussten sie abreißen lassen, Reeves/Wilkes mussten ihr Gefährt drei Runden vor Schluss sogar in der Box abstellen.

Die amtierenden IDM-Meister Sattler/Schmidt kamen am Ende als Sechste ins Ziel und bleiben damit in der IDM-Wertung weiter ungeschlagen.

Spätestens ab Mitte des Rennens attackierten sich die Birchalls und Ellis/Clement permanent. Mit 1:40.772 min setzten die schnellen Brüder in Runde 9 die Bestzeit des Tages. Mit zirka eineinhalb Sekunden Rückstand schenkten sich auch die drei folgenden britischen Teams nichts.

Der Showdown kam dann zum Schluss zwischen den beiden führenden Teams. In der letzten Runde überholten sich die Birchalls und Ellis/Clement mehrfach, doch dann hatte das britisch-französische Pärchen den Weg zur Zielflagge frei und siegte mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0.279 Sekunden.

Ergebnisse Seitenwagen Rennen 2 Most:

1. Ellis/Clément (GB/F), LCR Yamaha, 17 Runden

2. Birchall/Birchall (GB), LCR Honda, +0.279

3. Christie/Christie (GB), LCR Yamaha, +1.285

4. Payne/Rousseau (GB/F), ARS Yamaha, +1.620

5. Kershaw/Charlwood (GB), LCR Yamaha, +1.759

6. Sattler/Schmidt (D), ARS Yamaha, +18.240

7. Peugeot/Peugeot (F), LCR Yamaha, +35.515

8. Göttlich/Krieg (D), ARS Yamaha, +1:08.167

9. Cable/Richardson (GB), LCR Yamaha, +1:19.149

10. Kimeswenger/Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha, +3 Rd.

DNF Zimmermann/Mahl (D), ARS Yamaha, Rd. 15

DNF Reeves/Wilkes (GB), ARS Yamaha, Rd. 12

DNF Päivärinta/de Haas (FIN/NL), LCR Yamaha, Rd. 4

DNF Vinet/Pirat (F), LCR Yamaha, Rd. 4

DNF Streuer/Kölsch (NL/D), ARS Yamaha, Rd. 1