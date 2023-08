ARRC-Pilot Haruki Noguchi erliegt seinen Verletzungen

Die Gemeinschaft der Asiatischen Road Racing Championship ARRC trauert. Nach dem Crash vom vergangenen Sonntag auf der MotoGP-Piste von Mandalika hat der verunfallte Haruki Noguchi seinen letzten Kampf verloren.

Es passierte in der vierten Runde des zweiten Laufes der ARRC-Runde auf Lombok/Indonesien. Das Feld, angeführt von Polesetter und Samstagsieger Markus Reiterberger, war gut ins Rennen gestartet, als es in Turn 10 zu einem Crash mit mehreren Fahrern kam. Während alle anderen Beteiligten glimpflich davonkamen, war schon da klar, dass es Haruki Noguchi schlimm erwischt hatte.

Im Medical Center wurde Noguchi stabilisiert und zur weiteren Versorgung ins örtliche Krankenhaus verbracht. Die Organisatoren baten in einem ersten Statement, «betet für Haruki Noguchi». Am 17. August musste die FIM Asia dann in einer weiteren Stellungnahme den Tod des Japaners vermelden.

«Mit großer Trauer geben wir das Ableben von Haruki Noguchi nach drei Tagen intensiver Behandlung im öffentlichen Krankenhaus von Nusa Tenggara Barat bekannt», erklären die Verantwortlichen der FIM Asia. «Während der 4. Runde der FIM Asia Road Championship 2023, die auf dem Pertamina Mandalika International Circuit stattfand, wurde Haruki lebensgefährlich verletzt. Trotz aller Bemühungen des medizinischen Personals erlag Haruki am 16. August 2023 um 17:40 Uhr leider seinen Verletzungen. Der Präsident der FIM Asia und ihr Vorstand, Two Wheels Motor Racing und die FIM Asia Road Racing Familie sprechen der Familie, den Freunden und Angehörigen von Haruki Noguchi ihr tief empfundenes Beileid aus.»

Für Haruki Noguchi war es das zweite Jahr in der ARRC. Der am 20. Juni 2001 geborene Japaner hatte sich seine internationalen Sporen bereits 2019 beim Red Bull Rookies Cup und beim Junior GP verdient. In der aktuellen Tabelle der Asiatischen Superbikemeisterschaft liegt er hinter Reiterberger auf dem zweite Platz. Doch Haruki Noguchi wird nicht mehr in die Startaufstellung zurückkehren, denn er hat seinen letzten Kampf verloren. Er wurde nur 22 Jahre alt.

Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und seinem Team, die diesen schweren Verlust erlitten haben.