Aufatmen: Seitenwagen-WM findet auf alle Fälle statt

Der mögliche Ausstieg der Motor Presse Stuttgart als Promotor der Seitenwagen-Weltmeisterschaft sorgte Anfang der Woche für Verunsicherung. Jetzt gibt es vom Motorradweltverband FIM Entwarnung.

Anfang der Woche machte sich bei den Seitenwagen-Teams Verunsicherung breit, nachdem die Motor Presse Stuttgart als Promotor der Weltmeisterschaft angekündigt hatte, dass unter den derzeit vorherrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine Fortführung zu den Bedingungen der abgelaufenen Saison nicht gewährleistet werden kann.

Verschiedene Szenarien werden aktuell von allen Verantwortlichen erörtert. Eine Reduzierung auf fünf Veranstaltungen und die Einstellung des Livestreams sind ebenso im Gespräch wie auch ein vorzeitiger Ausstieg als Promotor. Anfang des Jahres sollte bei der Motor Presse Stuttgart eine endgültige Entscheidung fallen.

Noch vor dem Weihnachtsfest meldete sich der Motorradweltverband FIM zu Wort: «Einige von Ihnen waren überrascht und besorgt, als sie an diesem Montag eine E-Mail von der Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. erhielten, in der sie den Rückzug als Veranstalter aus der FIM Sidecar-Weltmeisterschaft ankündigte.»

«Wir sind mit unserem Promoter im Gespräch und suchen nach einer Lösung. Bitte beachten Sie, dass wir daran arbeiten, eine Weltmeisterschaft im Jahr 2024 sicherzustellen! Diese Meisterschaft wird mit oder ohne Unterstützung der Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. ausgetragen, 2024 wird es also auf alle Fälle eine Seitenwagen-Weltmeisterschaft geben!»

«Voraussichtlich Mitte Januar werden wir Sie über den Terminkalender und die Bedingungen, unter denen die Weltmeisterschaft durchgeführt werden wird, auf dem Laufenden halten. Vielen Dank für Ihre Geduld und beste Grüße», beruhigt CCR Sporting Manager Paul Duparc von derFédération Internationale de Motocyclisme FIM.