Kawasaki Ninja ZX-4 Cup: Showdown in Most

Im Rahmen der Moto Trophy 2024 findet erstmals nach längerer Pause der Kawasaki-Cup statt. Auch wenn ein paar mehr Teilnehmer nicht schaden würden, ist es dennoch spannend. Finale am Wochenende.

Spannender hätte die Saison für den in diesem Jahr erstmals wieder ausgetragenen Kawasaki Ninja ZX-4 Cup nicht ausfallen können. Ganz vier Punkte trennen Justin Hänse (180 Punkte) und Micky Winkler (176 Punkte) vor dem Finale im Autodrom Most/Tschechien, das im Rahmen der Moto Trophy Serie am kommenden Wochenende vom 16.-18.8. stattfindet.

Keine anderen Fahrer drückte der Serie so den Stempel auf, wie diese beiden Kontrahenten. Jeweils vier Siege teilten sich die beiden bei den bisherigen acht Rennen. Lediglich bei den zweiten Plätzen weist Winkler einen 3. Platz auf, ansonsten auch hier, abwechselnd zweite Ränge. Gleich beim Saisonauftakt in Luxemburg traf Hänse die bessere Reifenwahl bei abtrocknender Strecke. Er gewann den Lauf, während Winkler auf Wet-Reifen setzte, die nach der Renndistanz völlig hinüber waren. Die Ziellinie überfuhren die beiden oftmals nur wenige Zehntel Sekunden voneinander getrennt.

In Most wird also die Entscheidung zwischen den beiden fallen, wer den Cup gewinnen wird. Dahinter liegt auf Rang 3 Nick Eiberger (126 Punkte) vor den mit je 81 Zählern punktgleichen Matthias Wunderlich und Korbinian Berchtenbreiter. Als Belohnung winkt für den Gewinner der Gaststart in der Pro Superstockklasse beim IDM-Finallauf in Hockenheim. Weitere Siegprämien und Sachpreise erhalten die Platzierten.

Schon jetzt gab Kawasaki bekannt, dass es im kommenden Jahr eine Fortsetzung des Ninja-Cups geben wird. Bereits jetzt haben sich mehrere Teams und Fahrer für eine Teilnahme interessiert (Anfragen unter: info@kawasaki.de). Zeitplan, Starterliste und weitere Infos zu der Veranstaltung in Most sind unter www.klassik-motorsport.com nachzulesen.