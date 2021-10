Brands Hatch: BSB-Krone für Tarran Mackenzie (Yamaha)

Mit einem Hattrick auf der Achterbahn von Brands Hatch gelang es Tarran Mackenzie, seinen ersten Titel in der British Superbike Championship zu sichern. Der Yamaha-Pilot macht es seinem Vater gleich.

25 Jahre ist es her, als die BSB-Serie erstmals in Großbritannien ausgetragen wurde und damals war es Niall Mackenzie, der auf seiner Yamaha YZF-750 den ersten Titel in der britischen Superbike-Meisterschaft sicherte. Der ehemalige GP-Pilot fügte in seinem Karriereherbst noch zwei weitere Titel hinzu und beendete 2001 seine aktive Karriere als Rennfahrer, sein Sohn Tarran war zu diesem Zeitpunkt fünf Jahre alt.

Nun, ein viertel Jahrhundert nachdem der erste Titelträger feststand, gelang Tarran Mackenzie der bisher größte Karriereerfolg. Der 25-Jährige gewann in Brands Hatch beim BSB-Finale alle drei Läufe und krönte sich damit zum Champion der Saison 21. Für Yamaha war es der erste Titel seit 2015, als Josh Brookes mit der R1 gewann.

Am Ende liegen 36 Punkte zwischen Mackenzie und Ducati-Pilot Tommy Bridewell, der sich den Vizetitel sicherte, dabei war es der Australier Jason O’Halloran der die meiste Zeit der Saison dominierte und auch bis zum Showdown die Führung der spektakulären Superbike-Serie innehatte. Letztendlich reichten zwei dritte Plätze und ein vierter Platz nicht zum großen Triumph und Bridewell zog mit seinen drei zweiten Rängen noch vorbei am 33-Jährigen.

Hinter den Top-3-Fahrern, die auch 24 der 33 Rennen gewinnen konnten, landete Christian Iddon mit 61 Zählern auf Gesamtrang 4, knapp vor Road-Racing-Spezialist Peter Hickman, der die Saison 2021 mit Platz 5 beendet. Zwei Siege in Cadwell Park zeigten die Qualitäten des BMW-Piloten in diesem Jahr deutlich auf. Vorjahreschampion Josh Brookes (Ducati) gelang in diesem Jahr kein einziger Sieg, am Ende wurde er Gesamt-6.



Die Saison der Britischen Superbike-Meisterschaft beginnt vom 15 bis 17. April auf dem nationalen Kurs von Silverstone. Insgesamt stehen 11 Wochenenden mit jeweils drei Rennen auf dem Plan.

Endstand BSB 2021

Pos Fahrer, Motorrad Punkte 1 Tarran Mackenzie, Yamaha 1202 2 Tommy Bridewell, Ducati 1166 3 Jason O'Halloran, Yamaha 1162 4 Christian Iddon, Ducati

1141 5 Peter Hickman, BMW 1092 6 Josh Brookes, Ducati

1079 7 Danny Buchan, BMW

1075 8 Glenn Irwin, Honda

1055

Provisorischer Kalender 2022

15. - 17. April – Silverstone National

30. April - 2. Mai – Oulton Park

20. - 22. Mai – Donington Park National

17. - 19. Juni – Knockhill

22. - 24. Juli – Brands Hatch GP

12. - 14. Aug. – Thruxton

27. - 29. Aug. – Cadwell Park

9. - 11. Sept. – Snetterton 300

23. - 25. Sept. – Oulton Park

30. Sept. - 2. Okt. – Donington Park GP

14. - 16. Okt. – Brands Hatch GP