Donington Park: Yamaha dominiert und räumt alles ab 23.05.2022 - 08:57 Von Tim Althof

Beim dritten Rennwochenende der British Superbikes in Donington Park gingen alle drei Rennen an Yamaha-Piloten. Überschattet wurde das Event von einem schweren Sturz in der Supersport-Klasse.