Snetterton: Bradley Ray Favorit im Titel-Showdown

Bradley Ray dominierte das BSB-Wochenende in Snetterton. Der Yamaha-Fahrer gewann alle Rennen und führt damit die Meisterschaft zu Beginn des Showdowns an. Das Titelrennen geht in die finale Phase.

Yamaha-Fahrer Bradley Ray zeigte am Wochenende bei den British Superbikes in Snetterton auf. Der Engländer war auf seiner R1 auf der 4,77 km langen Strecke im Osten von Großbritannien nicht zu schlagen. Von Startplatz 5 fuhr der Meisterschaftsführende im ersten Rennen am Samstag los, dabei hielt ihn auch eine Safety-Car-Phase, ausgelöst durch einen Sturz, in den Danny Buchan (BMW), Ryan Vickers (BMW) und Kawasaki-Fahrer Josh Owens verwickelt waren, nicht auf.

Ray triumphierte im Sprintrennen über zwölf Runden mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor den Yamaha-Markenkollegen Tarran Mackenzie und Kyle Ryde. Leon Haslam (Kawasaki) wurde Fünfter, Tom Sykes kam als bester Ducati-Pilot auf Platz 7.

Am Sonntag feierte der 25-jährige Ray zwei weitere Erfolge. In einem engen Zweikampf setzte er sich am Mittag gegen Tarran Mackenzie durch, Tommy Bridewell fuhr mit seiner Ducati Panigale V4R auf den dritten Rang. Glenn Irwin erreichte auf seiner Honda den vierten Platz, BMW-Star Peter Hickman wurde Fünfter.

Ray triumphierte auch im abschließenden Rennen in Snetterton. Er kam nach 16 Runden als Erster über den Zielstrich, Mackenzie und Glenn Irwin folgten ihm. Doch die Top-3 erhielten alle eine Zeitstrafe von zwei Sekunden, weil sie das Safety-Car beim Restart zu früh passierten. Ray hatte Glück, er behielt Platz 1, doch Mackenzie und Irwin verloren je einen Platz, sodass Peter Hickman Zweiter wurde, Mackenzie sich mit Rang 3 zufriedengeben musste. Fünfter wurde Jason O’Halloran auf seiner Yamaha R1.

Das dritte Rennen war das entscheidende für den BSB-Showdown 2022. Die Top-8 wurden 9 Rennen vor dem Ende der Saison alle auf 1000 Punkte hochgestuft. Hinzu kamen Punkte für erreichte Podestplätze, wobei ein Sieg fünf Punkte zählt, Platz 2 ergibt drei Punkte und dritte Plätze jeweils einen Zähler.

Entsprechend führt Ray mit 1061 Zählern die Meisterschaft an (Sieben Siege, sieben zweite Plätze und fünf dritte Ränge). Hinter ihm sind die Yamaha-Fahrer O’Halloran und Mackenzie auf den Positionen 2 und 3. Ebenfalls noch Titelchancen haben Glenn Irwin, Lee Jackson (Kawasaki), Ryde, Rory Skinner (Kawasaki) und Bridewell. Das nächste Rennen findet vom 23. bis 25. September in Oulton Park statt.

Alle Ergebnisse der BSB können hier eingesehen werden.

Stand nach 24 von 33 Rennen (Showdown):

1. Ray, Yamaha, 1061 Punkte

2. O'Halloran, Yamaha, 1048

3. Mackenzie, Yamaha, 1031

4. Glenn Irwin, Honda, 1016

5. Jackson, Kawasaki, 1014

6. Ride, Yamaha, 1013

7. Skinner, Kawasaki, 1009

8. Bridewell, Ducati, 1008