Silverstone: Spektakuläre Rennen, großartige Sieger

Der Saisonstart der British Superbikes auf dem verkürzten Kurs von Silverstone hätte kaum offener sein können. Die drei spannenden Rennen brachten drei verschiedene strahlende Sieger hervor.

Über den langen Winter hat sich in der BSB einiges getan. Bradley Ray, Meister des Vorjahres, hat die Serie gewechselt und steht in zwei Wochen in Assen vor seinem Superbike-WM-Debüt. Auch Top-Pilot Tarran Mackenzie fährt nun in der Weltmeisterschaft – für Honda bei den Supersportlern. Josh Brookes hingegen hat zu BMW gewechselt und ist nun Teamkollege von TT-Experte Peter Hickman. Glenn Irwin hingegen ist von Honda zu Ducati gewandert, wo er neben Tommy Bridewell 2023 für Erfolge sorgen soll.

Insgesamt gingen 28 Fahrer beim Saisonstart in Silverstone auf die Jagd nach den ersten Punkten. Tommy Bridewell stellte seine Ducati V4R auf die Pole-Position, Kyle Ryde (Yamaha) und Josh Brookes komplettierten die erste Startreihe auf dem 2,64 km langen Kurs in England.

Bereits am Samstag ging es für die Piloten in das erste Saisonrennen. In einem harten Kampf zwischen Ryde, Bridewell, Brookes und Jason O‘Halloran (Yamaha) setzte sich Ryde letztendlich mit 0,436 Sekunden gegen Bridewell durch. Platz 3 sicherte sich BMW-Pilot Brookes. Ex-WM-Pilot Leon Haslam erkämpfte sich über 22 Runden den sechsten Rang.

Zwei Jahre hat es gedauert, bis der zweifache BSB-Meister Josh Brookes wieder zu einem Laufsieg fahren sollte. Im zweiten Rennen auf dem Kurs nördlich von London setzte sich der Australier knapp gegen Bridewell und Glenn Irwin durch. Das Rennen wurde nach einem Sturz von Danny Buchan abgebrochen. Es war der 55. Erfolg von Brookes in der Top-Klasse.

Im dritten Rennen an diesem Osterwochenende erkämpfte sich Glen Irwin seinen ersten Sieg auf der Ducati von Paul Bird. Brookes und Bridewell komplettierten die Top-3, O‘Halloran, Danny Kent (Honda) und Haslam folgten auf den Rängen dahinter.

In der Meisterschaft führt Brookes, der 2023 auch zu den TT-Rennen auf der Insel Man zurückkehrt mit 48 Punkten. Nur zwei Zähler hinter ihm liegt Bridewell, Dritter ist Glenn Irwin. Die BSB fährt in diesem Jahr mit einem neuen Punktesystem. Genauere Informationen dazu gibt es hier.

BSB-Stand nach 3 von 33 Rennen:

1. Brookes, BMW, 48 Punkte

2. Bridewell, Ducati, 46

3. Glenn Irwin, Ducati, 43

4. Ryde, Yamaha, 39

5. O‘Halloran, Yamaha, 35

6. Haslam, BMW, 30

7. Kent, Honda, 26

8. Kennedy, Yamaha, 26

9. Andrew Irwin, Honda, 15

10. Jackson, Kawasaki, 15