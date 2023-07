Brands Hatch: Ex-Weltmeister verpasst Sieg nur knapp

Am vergangenen Wochenende ging es für die BSB-Helden zum sechsten Event der spannenden Saison 2023. Bereits am Samstag wurde den Fans vor Ort spektakulärer Rennsport geboten. Außerdem gab es einen neuen Sieger.

Ducati-Pilot und BSB-Gesamtführender Tommy Bridewell vom Team BeerMonster Ducati holte sich auf der 3,9 km langen ehemaligen Superbike-WM-Piste von Brands Hatch die Pole-Position. Der Engländer setzte sich dabei am Samstag mit 0,6 Sekunden Vorsprung auf Yamaha-Fahrer Ryan Vickers durch. Den letzten Platz in der ersten Startreihe erkämpfte sich Josh Brookes auf seiner BMW.

Wie gewohnt stand noch am selben Abend das erste Rennen für die Superbike-Piloten auf dem Programm und Ryan Vickers machte sich gemeinsam mit Bridewell und dem ehemaligen Moto3-Weltmeister Danny Kent (Honda) an die Spitze. Während Bridewell dem Tempo der beiden Landsleute nicht standhalten konnte, kämpften Kent und Vickers beide um den ersten BSB-Superbike-Sieg der Karriere.

Weil die Strecke nach sieben Runden durch Öl verschmutz wurde, blieb den Verantwortlichen nur der Rennabbruch mit der roten Flagge. Da noch keine zwei Drittel der Distanz vorüber waren, wurden nur halbe Punkte vergeben. Vickers erntete seinen ersten Sieg, Kent und Christian Iddon komplettierten das Podium. Jack Kennedy und Jason O’Halloran (beide Yamaha) kamen noch vor Leon Haslam (BMW) und Tommy Bridewell (7.) über den Zielstrich.

Bridewell drehte das Spiel am Sonntag jedoch nochmal um. Der 34-Jährige, der sich in dieser Saison immer mehr zum Top-Favoriten auf den Titel entwickelt, holte sich in beiden Hauptrennen überragend die Rennsiege. Somit kommt der Ducati-Fahrer bereits auf sechs Erfolge in 18 Rennen. Am Vormittag glänzten hinter ihm Iddon und Kent, sie vervollständigten die Top-3. Glenn Irwin und Ryan Vickers kamen auf die Ränge 4 und 5, Jason O’Halloran wurde 6.

Am Sonntagnachmittag setzte sich Bridewell mit 0,133 Sekunden hauchdünn gegen Teamkollege Irwin durch. Vickers, Iddon und Kent komplettierten die Top-5-Ränge. In der Gesamtwertung liegt der zweifache Brands Hatch-Sieger nun mit 258 Zählern an der Spitze, Zweiter ist Irwin mit 223,5 Punkten. Auf Position 3 liegt Yamaha-Fahrer Kyle Ryde bereits 77 Zähler hinter dem Führenden. Danny Kent verbesserte sich nach seinem besten BSB-Wochenende auf Rang 10. Das nächste Event steigt vom 11. bis 13. August in Thruxton.

BSB-Stand nach 18 von 33 Rennen:

1. Bridewell, Ducati, 258 Punkte

2. Glenn Irwin, Ducati, 223,5

3. Ryde, Yamaha, 181

4. Brookes, BMW, 177

5. Haslam, BMW, 172

6. O'Halloran, Yamaha, 158,5

7. Iddon, Ducati, 143

8. Jackson, Kawasaki, 142,5

9. Vickers, Yamaha, 138

10. Kent, Honda, 100



