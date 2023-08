Thruxton: Jason O’Halloran macht Yamaha stolz 14.08.2023 - 23:08 Von Tim Althof

© BSB Die Freude beim Yamaha-Star war riesig © BSB Jason O'Halloran: Sein McAMS-Team hört nach dieser Saison auf Zurück Weiter

Jason O’Halloran konnte beim spannenden Event der British Superbikes am Samstag und Sonntag in Thruxton sein gesamtes Talent zur Schau stellen. Der Australier stellte alle in den Schatten und ist nun Yamahas Nummer 1.