BSB-Saisonstart: Yamaha räumt in Navarra alles ab

​Der Saisonstart der British Superbikes fand in diesem Jahr in Spanien statt. In beiden Superbike-Rennen gingen die drei Podestplätze an Yamaha-Fahrer – Ducati, BMW, Honda und Kawasaki waren chancenlos.

Neues Jahr, neues Glück. Die Britische Superbike-Meisterschaft (BSB) startete an diesem Wochenende in die neue Saison und neben neuen Teams und Fahrern gibt es auch neue Strecken im Kalender der starken nationalen Serie. Und dass sogar gleich zu Beginn des Jahres: Auf dem Circuito de Navarra fanden am Samstag und Sonntag die ersten Rennen der BSB-Saison 2024 statt.

Bereits der Wintertest wurde auf der spanischen Rennstrecke abgehalten und so blieben die Akteure direkt auf der warmen iberischen Halbinsel. Mit Danny Kent fuhr am Samstag ein ehemaliger Moto3-Weltmeister auf die Pole-Position auf dem 3,904 km langen Kurs. Der Brite, der dieses Jahr auf Yamaha umgestiegen ist, setzte sich im Qualifying mit einer Zeit von 1:36,609 min knapp gegen seine Markenkollegen Ryan Vickers und Kyle Ryde durch. Für Reihe 2 qualifizierten sich Glenn Irwin (Ducati), Rory Skinner und Peter Hickman (beide BMW).

Das erste Rennen der Saison wurde am Sonntagnachmittag durchgeführt. Nach dem Start bildete sich eine Fünfergruppe an der Spitze, die vom Yamaha-Trio Vickers, Ryde und Kent angeführt wurde. Ebenfalls in dieser Gruppe waren Irwin und Skinner. In den folgenden Umläufen bildete sich ein Dreikampf der Yamaha-Piloten Ryde, Vickers und Kent um den Sieg.

Bis zur 18. Runde führte Ryde das Feld an, doch in der schnellen ersten Kurve überholte ihn sein Teamkollege Vickers, der die Führung in den letzten zwei Runden nicht mehr abgab. Hinter Vickers, der sich als erster BSB-Sieger in Navarra in die Bücher eingetragen hat, kamen Ryde und Kent mit einer bzw. zwei Sekunden Rückstand über den Zielstrich. Hinter dem kompletten Yamaha-Podium wurde Ducati-Pilot Glenn Irwin «best oft he rest». Skinner, Christian Iddon und der aktuelle BSB-Champion Tommy Bridewell (Honda) folgten auf den Plätzen 5 bis 7.

Auch das zweite Rennen am Nachmittag auf dem Circuito de Navarra wurde zu einer Dominanz der japanischen Marke Yamaha. Erneut konnten sich Ryan Vickers, Kyle Ryde und der ehemalige GP-Pilot Danny Kent vom restlichen Fahrerfeld absetzen. Nach 20 Runden kreuzte erneut Ryan Vickers das Ziel als erster der 27 gestarteten Fahrer. Kent und Ryde holten sich die Plätze 2 und 3.

Der ehemalige Superbike-Vizeweltmeister Leon Haslam (BMW), im ersten Rennen noch auf Platz 11, erreichte in Rennen 2 den vierten Rang. Ducati-Pilot Irwin und Jason O’Halloran (Kawasaki) komplettierten die Top-6. Bridewell, der als Champion von Ducati zu Honda wechselte, drehte die schnellste Rennrunde, schied allerdings frühzeitig aus.

Nach der ersten von elf BSB-Veranstaltungen 2024 führt Vickers mit 36 Punkten die Meisterschaft für Yamaha an. Kyle Ryde und Danny Kent liegen mit je 30 Zählern auf den Plätzen 2 und 3. Die Ducati-Fahrer Christian Iddon und Glenn Irwin komplettieren die Top-5 der Punktetabelle.

BSB-Stand nach Event 1 von 11:

1. Ryan Vickers, Yamaha, 38 Punkte

2. Danny Kent, Yamaha, 30

3. Kyle Ryde, Yamaha, 30

4. Christian Iddon, Ducati, 21

5. Glenn Irwin, Ducati, 20

6. Leon Haslam, BMW, 17

7. Max Cook, Kawasaki, 17

8. Jason O’Halloran, Kawasaki, 16

9. Charlie Nesbitt, Honda, 14

10. Rory Skinner, BMW, 11