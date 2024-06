Knockhill: Siege für Bridewell, Skinner und Iddon

Auf dem Knockhill Racing Circuit gingen am vergangenen Wochenende drei Rennen der British Superbikes über die Bühne und dreimal stand ein anderer Rennfahrer oben auf dem Siegertreppchen.

Die erste Duftmarke in Knockhill setzte am Samstag der aktuelle Meister der stark besetzten britischen Superbike-Serie: Tommy Bridewell fuhr mit seiner Honda Fireblade vom Team Honda Racing UK in 47,408 Sekunden auf die Pole-Position auf dem 1,97 Kilometer langen Kurs in Schottland. Die erste Startreihe nahmen mit ihm Jason O’Halloran (Kawasaki) und BMW-Pilot Josh Brookes ein.

Das erste Rennen über 25 Runden begann dann am Samstagabend mit einem Blitzstart von Bridewell, der im Vorjahr noch auf Ducati den BSB-Titel gewonnen hatte. Der 35-Jährige setzte sich in der Folge auf der nach einem Regenguss abtrocknenden Strecke von seinen Gegnern ab. Mit einem Vorsprung von 2,5 Sekunden feierte Bridewell seinen ersten Rennsieg auf der Honda.

Hinter ihm kämpften Glenn und Andrew Irwin sowie Rory Skinner um die verbliebenen Plätze auf dem Podium. Glenn Irwins Ducati gab plötzlich Rauchzeichen von sich. Der Nordire bekam in der Folge die schwarze Flagge mit orangenem Kreis gezeigt, die ihm ein technisches Problem anzeigen sollte. Doch Irwin ignorierte die Flaggensignale und erhielt in der Folge vier Strafpunkte (Insgesamt bereits sechs Punkte), sodass er am Sonntag von ganz hinten starten musste.

Platz 2 sicherte sich Skinner auf seiner BMW vor Andrew Irwin, der sein erstes Podium des Jahres auf der Honda einfuhr. Während Kyle Ryde (Yamaha) nach einem Crash im Qualifying Platz 4 holte, stürzten Teamkollege Ryan Vickers und Christian Iddon (Ducati) nach einem gemeinsamen Zwischenfall.

Auch am Sonntag war viel Spannung vorprogrammiert, denn Regen sorgte für schwierige Streckenverhältnisse auf dem schnellen Kurs in Schottland. Im zweiten der drei Rennen gelang dann Lokalmatador Rory Skinner der Sieg vor den heimischen Fans in Schottland. Der ehemalige Moto2-WM-Pilot setzte sich mit fast fünf Sekunden Vorsprung gegen Iddon auf seiner Ducati durch. Dicht hinter dem Ducati-Fahrer landete Bridewell auf Platz 3.

Während Storm Stacey (Kawasaki) und Charlie Nesbitt (Honda) die Top-5 komplettierten sorgte Danny Kent auf seiner Yamaha für einen tragischen Ausrutscher. Der ehemalige Moto3-Weltmeister stürzte vier Runden vor dem Ende auf dem Weg an die Spitze, nachdem er die schnellsten Rundenzeiten zurückgelegt hatte.

Beim dritten Rennen an diesem Wochenende gab es dann für die zahlreichen Fans den dritten Rennsieger zu feiern. Nach einer roten Flagge, weil Leon Haslam (BMW) schwer gestürzt war und anschließend ärztliche Versorgung benötigte, wurde Christian Iddon als Sieger gewertet. Der Ducati-Pilot war der siebte verschiedene Sieger in dieser Saison der British Superbikes.

Hinter Iddon kamen Bridewell und Kent auf das Podium. Skinner und Billy McConnell komplettierten zum Abschluss des Wochenendes die Top-5. In der Gesamtwertung liegt nun der aktuelle Meister Bridewell auf Platz 1 mit elf Punkten Vorsprung auf Glenn Irwin, der sein schlechtestes Wochenende der Saison erlebte. Auf Position 3 liegt Dany Kent mit seiner Yamaha.

Hier gibt es die BSB-Ergebnisse.