Ruben Faria: «Geht nicht darum, Zeit zu gewinnen»

Bei der Rallye Dakar 2023 kommt erstmals ein Kompensationssystem zur Anwendung, damit jene Fahrer, die eine Etappe eröffnen müssen, nicht zu viel Zeit verlieren. Honda-Teammanager Ruben Faria begrüßt die Regeländerung.

Als Dakar-Etappensieger muss man den jeweils nächsten Renntag eröffnen, was in der Regel mit einem großen Zeitverlust verbunden ist. An diesen Punkt setzt eine neue Regel an, die jene Fahrer belohnt, die eine Etappe eröffnen.

Ruben Faria, General Manager des Monster Energy Honda Teams mit Ricky Brabec, Adrien Van Beveren, Pablo Quintanilla und José Ignacio Cornejo, hält die Regeländerung für richtig. Dazu hielt Faria fest: «Dabei geht es nicht darum, dass der Fahrer Zeit gewinnt, sondern dass er keine Zeit verliert.»

«Wenn du eine fünf oder sechs Stunden lange Etappe eröffnen musst, ist es sehr schwierig, keine Zeit oder nicht zu viel Zeit zu verlieren», ging der Portugiese dann näher ins Detail. «Bei dieser Art von Bonus für die ersten drei Fahrer – 1,5 sec für den Ersten, 1 sec für den Zweiten und 0,5 sec für den Dritten, immer pro Kilometer – könnte man meinen, dass es viel ist. Tatsächlich ist es aber nicht viel.»

«In den vergangenen Jahren hat ein Fahrer auch 20 bis 25 Minuten verloren, wenn er eine Etappe eröffnet hat. Das ist viel», gab Faria zu bedenken. «Wir wollten diese Zeit nicht verlieren und haben deshalb angefangen, mit Strategie zu fahren. Die Veranstalter haben nun versucht, diesen Zeitverlust mit einer Gutschrift auszugleichen, und ich bin der Meinung, dass es korrekt ist.»