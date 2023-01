Dakar 2023, Etappe 10: Ein Sprint ins «Leere Viertel»

Auf der zehnten Etappe der Rallye Dakar 2023 in Saudi-Arabien wird es gefährlich. Denn die Fahrer erreichen mit dem «Leeren Viertel» einen der lebensfeindlichsten Räume der Erde. Entsprechend kurz ist der Tag.

Das «Leere Viertel» beherbergt bei der Dakar-Rallye in Saudi-Arabien traditionsgemäß einen Teil der Route. Auch wenn der Anblick der Weite der gewaltigen Dünen noch so faszinierend ist: Das «Leere Viertel» besteht aus nichts, außer Sand. Die Wüste erstreckt sich über eine Fläche, die größer ist als Frankreich.

Die Etappe am Mittwoch führt über insgesamt 622 Kilometer von Haradh nach Shaybah an der Grenze zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Doch der Veranstalter hat sich bewusst dafür entschieden. Die Etappe kurz zu halten, denn es geht tief in die Wüstenlandschaft hinein. Nur 114 Kilometer gehen in die Wertung.

Schon um 3:30 Uhr Ortszeit brachen die ersten Teilnehmer der Motorrad-Kategorie auf, um die 467 km lange Verbindungsstrecke auf Asphalt zurückzulegen. Sechs Stunden später beginnt die eigentliche Wertung, hierzulande ist es dann 7:50 Uhr.

Übrigens: Die diesjährige Rallye führte nach diesem Tag bereits über zehn gewertete Etappen und den Prolog am 31. Dezember 2022, wobei die Wertung von Etappe 7 abgesagt wurde. Gestartet sind die Teilnehmer an der Westküste, mittlerweile befindet sich der Tross am östlichsten Teil der diesjährigen Ausgabe.