Skyler Howes (3./Husqvarna): «So kann es weitergehen»

Als Dritter auf Etappe 2 der Rallye Dakar 2022 liegt Skyler Howes auch in der Gesamtwertung gut im Rennen. Der US-Amerikaner im Husqvarna-Werksteam machte bisher nicht viel falsch.

Die zweite Etappe der Dakar 2023 zählte mit einer Wertungsprüfung über 430 km zu den längsten, die Navigation war jedoch vergleichsweise einfach. Das Terrain war abwechslungsreich und zeitweise mochte man angesichts grüner Flächen nicht glauben, dass man sich unweit der saudi-arabischen Wüste befindet.

Als Dritter brachte Husqvarna-Pilot Skyler Howes den zweiten Renntag hinter sich. Der 30-Jährige verlor nur 1:13 min auf Etappensieger und Gesamtführenden Mason Klein (BAS KTM) und liegt in der Gesamtwertung mit 5:11 min Rückstand aussichtsreich auf Platz 7.

«Wenn die ganze Rallye so wie die heutige Etappe wäre, hätte ich einen Riesenspaß», grinste der US-Amerikaner zufrieden. «Es war eine super lustige Route. Es gab eine Mischung aus allem, felsige Canyons, eine Menge felsiger Strecken und einige technische Dünen. Ich hatte eine Menge Spaß. Zu Beginn der Etappe war ich ein wenig nervös, weil ich in der Spitzengruppe war. Es ist nicht ideal, so früh in der Rallye eine Etappe zu eröffnen. Aber wir haben das gut hinbekommen. In den letzten beiden Sektionen habe ich zwei Fehler drin gehabt, sonst lief es super.»

Auf Etappe 2 gab es wieder Stürze, der prominenteste Ausfall der von Vorjahressieger Sam Sunderland am Sonntag.

«Ich habe von den Stürzen mitbekommen und es ist klar, dieser Sport kann verdammt hart sein», weiß Howes aus eigener Erfahrung. «Du kannst ein perfektes Jahr haben und die besten Voraussetzungen, aber die kann trotzdem alles passieren – so wie mir selbst 2022. Diese Rallye ist eine verrückte Sache, deshalb kann man es nur Tag für Tag nehmen.»