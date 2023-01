Adrien van Beveren (32): Erster Etappensieg mit Honda

Seit Jahren zählt Adrien van Beveren zu den stärksten Fahrern bei der Dakar. Einen Tag nach seinem 32. Geburtstag machte sich der Franzose den ersten Etappensieg mit Honda zum Geschenk.

Adrien van Beveren hatte oft Pech bei der Rallye Dakar. Entweder schied er verletzt nach einem Sturz oder wegen Defekten in aussichtsreicher Position liegend aus. Nach dem Rückzug von Yamaha dockte er im Werksteam der Honda Racing Corporation an. Dass er auch mit der CRF 450 Rally schnell ist, bewies der Franzose bereits als Dritter der Rally-Raid-WM 2022.

Auf der fünften Etappe der Dakar 2023 fuhr van Beveren den ersten Tagessieg mit Honda ein und steht nun bei drei Etappensiegen insgesamt. Zuletzt triumphierte er auf Etappe 11 im vergangenen Jahr. Van Beveren, der am Mittwoch 32 Jahre alt wurde, profitierte bei seinem Sieg auch von Navigationsfehlern seiner Gegner. Als Fünfter am Start konnte er zunächst den Spuren folgen.

«Es war eine schwierige Etappe. Die Navigation war ziemlich knifflig, aber viele Wegpunkte waren offen. Ich war frustriert, weil ich versuchte, alles zu berücksichtigen. Dann verloren sich die Spuren und kamen zu den Wegpunkten zurück. In diesem Moment war es schlimm. Ich bin dann weitergefahren, obwohl es keine Linie gab. Als ich mich dem Wegpunkt näherte, sahen mich die anderen und fuhren mir nach», erzählte der Honda-Pilot im Ziel. «Auf dem zweiten Teil der Etappe waren sie zuerst bei mir, aber ich habe extrem gepusht und bin ganz allein ins Ziel gekommen. Es ist ein gutes Gefühl, als Fünfter zu starten und mit Niemandem anzukommen, das ist cool.»

Was van Beveren zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Joan Barreda, der die fünfte Etappe eröffnete, stürzte 20 km vor dem Ziel. Die anderen Piloten hielten an, um dem Spanier auf die Beine zu helfen und bekamen dafür eine Zeitgutschrift. Am Etappensieg für den Franzosen änderte das aber nichts.

In der Gesamtwertung ist van Beveren jetzt bester Honda-Pilot, knapp vor Markenkollege Barreda. Mit unter fünf Minuten Rückstand haben beide weiterhin Chancen auf den diesjährigen Dakar-Triumph.

Die Ergebnisse sind vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.