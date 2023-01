Dakar 2023, Etappe 5: Honda-Sieg, Walkner Vierter

Die Navigation entschied die fünfte Etappe der Rallye Dakar 2023. Während Honda über den Etappensieg von Adrien van Beveren jubelte, fuhr der tapfere Matthias Walkner den vierten Platz ein.

Auf der fünften Etappe bestätigte sich einmal mehr die Regel, dass die späteren Starter auf die eröffnenden Piloten ordentlich Zeit aufholen. Nach 140 km hatte der gestrige Etappensieger Joan Barreda (Honda) 2:23 min auf Kevin Benavides (Red Bull KTM) eingebüßt, der die schnellste Zeit markierte.

Doch nach dem Tankstopp gab es für die vorderen Piloten einen heftigeren Dämpfer: Barreda, Pablo Quintanilla (Honda), Skyler Howes (Husqvarna) und Price fanden einen Wegpunkt nicht und verloren bei der Suche bis zu 15 Minuten. Bei Kilometer 210 führte plötzlich Mason Klein (BAS KTM) vor den Honda-Piloten Nacho Cornejo und Adrien van Beveren sowie Matthias Walkner (Red Bull KTM), der ursprünglich auf den ersten Kilometern der Etappe 20 min verloren hatte.

In 4:27:41 Std. und mit 13 sec Vorsprung auf seinen Honda-Teamkollegen Cornejo entschied am Ende Adrien van Beveren die fünfte Etappe für sich und profitierte dabei vom neuen Bonus-System. Als bester KTM-Pilot wurde Klein mit 5:13 min Rückstand Dritter. Walkner freute sich über Platz 4, was seine körperlichen Schmerzen vielleicht ein wenig lindert.

Von den verirrten Piloten hielt Price den Schaden mit einem Zeitverlust von 8:41 min im Rahmen, Quintanilla verlor 12 min. Weil Barreda zudem 20 km vor dem Ziel stürzte, büßte der 30-fache Etappensieger auch unter Berücksichtigung von über 4 min Zeitgutschrift dennoch 14 min ein.

Weil auch Daniel Sanders (Red Bull GASGAS) 26 min verlor, ist Skyler Howes (Husqvarna) neuer Dakar-Leader.

Mit der achtbesten Zeit sorgte Lorenzo Santolino (+ 11 min) für ein Sherco-Highlight bei der Dakar 2023.

Während sein Hero-Teamkollege Ross Branch von einem technischen Problem heimgesucht wurde, profitierte Sebastian Bühler von seiner hinteren Startposition (39.) und glänzte als 13. In der Gesamtwertung spielt der Deutsche jedoch keine Rolle.

Nicht mehr dabei ist Mike Wiedemann. Der 24-jährige Deutsche entschied sich zur Aufgabe, nachdem er auf der vierten Etappe mit vielen Problemen erst nach 15 Stunden und ohne Motorrad das Biwak erreicht hatte.

Die Ergebnisse sind vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.