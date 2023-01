Skyler Howes (Husqvarna): «Wir haben uns verirrt» 05.01.2023 - 19:17 Von Oliver Feldtweg

© Husqvarna In Führung: Skyler Howes

Skyler Howes hat sich bei der Dakar-Rallye in zwei Tagen vom vierten auf den 1. Platz verbessert. «Ich bin gut in Form und werde morgen wieder pushen», kündigte der Husky-Star an, der wegen zwei Stürzen anhielt.