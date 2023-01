Dakar-Route geändert: So geht es ab Etappe 7 weiter 06.01.2023 - 18:11 Von Kay Hettich

© ASO/C.Lopez Das Wetter in Saudi-Arabien kann auch überraschend sein

Das Unwetter in Saudi-Arabien am dritten Renntag der Dakar 2023 wirkt nach. Veranstalter A.S.O. musste die nächsten drei Etappen umplanen. Was am Samstag auf dem Programm steht.