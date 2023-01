Skyler Howes (Husqvarna): «Krass, wie knapp es ist»

Mit Skyler Howes als Gesamtzweiter könnte Husqvarna den ersten Dakar-Sieg feiern. Der US-Amerikaner zeigte auf Etappe 12 aber nicht seine beste Leistung und schon am Sonntag endet die 45. Ausgabe der härtesten Rallye.

Skyler Howes führte die Dakar 2023 die meisten Tage an. Auf den Etappen fünf, sechs, acht, neun und elf behauptete sich der Husqvarna-Werkspilot an der Spitze. Aber die Chance. Dass er zwei Tage vor dem Ende mit 28 sec Zweiter ist, ist nicht mehr als ein Schönheitsfehler, dennoch ärgert sich der 30-Jährige über seine Leistung auf der zwölften Etappe.

«Das war nicht mein bester Tag. Ich habe es nicht geschafft, ein paar der Dünen hochzufahren, was wirklich frustrierend war», brummte Howes im Ziel. «Ich musste außerdem am Kontrollpunkt anhalten, um einen Tracker zu befestigen. Alles in allem waren es ein paar Sekunden hier und da. Trotzdem war es nicht mein bester Tag da draußen. Es ist ein wenig frustrierend, den Rhythmus zu finden, aber es war sauber. Wir sind gut durchgekommen, die Navigation war gut.»

Den Verlust der Gesamtführung hat der Husqvarna-Pilot letztlich dem neuen Bonus-System zu verdanken, durch das der neue Dakar-Leader Toby Price (Red Bull KTM) 1:18 Minuten gutgeschrieben bekam.

«Ich habe heute das Tempo gespürt, aber es war in Ordnung. Wir haben noch zwei Tage vor uns, also werden wir weiter Druck machen», sagte der Schnauzbartträger. «Wir kämpfen da draußen um Sekunden, und jede Zeit, die du verlierst, buchstäblich drei zusätzliche Sekunden, um einen Tracker in die Tasche zu stecken, ist einfach zusätzliche Zeit, und diese Sekunden zählen. Das ist schon krass, dass es nach so vielen Kilometern so eng ist, aber es macht Spaß. Es ist etwas frustrierend, wenn man es an den Tagen nicht richtig hinbekommt, aber so funktioniert die Dakar. Es gibt so viele Tage, an denen man gut drauf sein muss, und ich habe das Gefühl, dass ich heute ein wenig neben der Spur war. So ist es halt und wir werden weiter Gas geben.»

Wie Price schon feststellte, kann man bei der 45. Dakar nicht taktieren. Auf Etappe 13 gilt es, die bestmögliche Zeit herauszufahren.

«Morgen ist ein weiterer Tag in den Dünen, und am letzten Tag wird in umgekehrter Reihenfolge gestartet, also sollten wir morgen so hart wie möglich pushen», weiß auch Howes. «Ich werde am Samstag ein paar Spuren haben, denen ich folgen kann, sodass ich wirklich hart pushen kann. Das werde ich tun, ich werde so viel pushen, wie ich kann. Hoffentlich kann in einer guten Position in die letzte Etappe gehen, dann können wir es nach Hause bringen.»

Die Ergebnisse sind vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.