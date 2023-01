Dakar-Leader Toby Price (KTM): Vollgas seine Taktik

Die Entscheidung bei der Dakar 2023 rückt näher. Nachdem die zwölfte Etappe für Toby Price erfreulich verlaufen war, will der Red Bull KTM-Pilot alles dafür tun, um am Sonntag seinen dritten Gesamtsieg feiern zu können.

Toby Price ist solide durch die erste Woche der Dakar 2023 gekommen, um in der zweiten Hälfte der härtesten Rallye konsequenter vorzugehen. Nach Etappe 9 lag er nur 3 sec hinter Dakar-Leader Skyler Howes (Husqvarna), auf der zwölften Etappe verdrängte er den US-Amerikaner und übernahm erstmals selbst die Führung.

Die heutige Wertungsprüfung ging über 185 km durch das ‹Empty Quarter›. Price war als Dritter in den Tag gestartet und war sich bei seiner Zielankunft nicht sicher, welchen Ausgang der zwölfte Renntag nehmen würde. Als Dritter verlor er zwar knapp zwei Minuten auf Etappensieger Nacho Cornejo (Honda), auf Howes machte der Red Bull KTM-Pilot aber eine Minute gut.

«Das Empty Quarter hat gehalten, was es versprochen hat. Hier draußen gab es viel Sand und viel Nichts. Alles in allem war es ein guter Tag. Ich denke, die Etappe war gut für uns», meinte Price. «Ich habe versucht, ein gutes und gleichmäßiges Tempo zu fahren und habe gepusht, wo ich mich wohlgefühlt habe. Wenn es am Ende des Tages zu meinen Gunsten ausgeht, ist das schön und gut.»

Die Führung des Australiers ist aber minimal, nur 28 sec liegt er vor Howes und auch sein Teamkollege Kevin Benavides liegt mit 2:40 min nicht weit zurück.

«Jetzt sind es nur noch zwei Tage, es ist also nicht mehr lange hin. Ich denke, eine Strategie für das Rennen zu haben, ist zu diesem Zeitpunkt völlig überflüssig. Ich muss einfach auf zwei Rädern bleiben und gesund bleiben», weiß Price. «Am Samstag werde ich versuchen, wirklich hart zu pushen, denn am letzten Tag ist die Startaufstellung umgekehrt. Wir müssen versuchen eine wirklich gute Zeit fahren können, aber man will auch nicht zu sehr pushen und eine Verletzung riskieren oder so kurz vor dem Ziel ganz aus dem Rennen ausscheiden. Abgesehen davon fühlt sich der Körper gut an, das Motorrad fühlt sich gut an. Es waren zwei lange Wochen.»

Die Ergebnisse sind vorläufig, da noch nicht alle Teilnehmer im Ziel sind und auch noch Strafen oder Gutschriften ausgesprochen werden können.