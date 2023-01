Pit Beirer: «Bestes Team, die besten Bikes & Fahrer»

Nach dem Doppelsieg von KTM durch Kevin Benavides und Toby Price und Platz 3 durch Skyler Howes zieht Motorsport-Direktor Pit Beirer begeistert Bilanz: «Diese Dakar war eine besondere Challenge für uns.»

Die Pierer Mobility AG feierte am Sonntag bei der Dakar Rallye den bisher 20. Gesamtsieg, 19 wurden vom Konzern mit KTM erreicht, 2022 triumphierte GASGAS-Werksfahrer Sam Sunderland. Und 2023 sah es lange nach einem Sieg für Skyler Howes auf Husqvarna aus, auch diese Marke gehört seit zehn Jahren zur österreichischen Pierer Gruppe. Howes zählte sogar noch am letzten Freitag zu den Sieganwärtern, verlor aber am Samstag nach dem schweren Sturz seines Kumpels Matthias Walkner vorübergehend die Konzentration.

«Ich traue mich zu sagen, wir haben in diesem Jahr das beste Team mit den besten Bikes und besten Fahrern gehabt. Fertig», resümierte Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM, GASGAS und Husqvarna, im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. Ein Dakar-Triumph mit Husqvarna wären der rot-weiß-roten Mannschaft durchaus willkommen gewesen. «Skyler war zwei Tage vor dem Finish noch der absolute Favorit. Er hat die Husqvarna eigentlich bis zum Ziel in Schlagdistanz mit dem Sieger gehalten. Was mich auch extrem freut: Sein Husqvarna-Teamkollege Luciano Benavides, der Bruder des diesjährigen Siegers, ist Gesamtsechster geworden und hat drei Etappensiege eingefahren.»

«Es ist natürlich schon eine Challenge für uns im Headquarter in Munderfing, alle drei Marken so aufzustellen, dass jede eigenständig Sieganwärter im Aufgebot hat», räumt Beirer ein. «Das ist uns 2023 ausgezeichnet gelungen. Diese 45. Dakar-Rallye war vielleicht eine unserer besten, wenn man es aus dem Blickwinkel der gesamten Gruppe betrachtet. Denn wir waren mit jeder Marke konkurrenzfähig. Auch mit GASGAS haben wir dank Daniel Sanders ganz vorne mitgehalten, obwohl wir Vorjahressieger Sam Sunderland schon nach zwei Tagen durch den Sturz und die Verletzung verloren haben.»