Matthias Walkner (KTM): «Bin froh, dass ich da bin»

Red Bull-KTM-Rallye-Ass Matthias Walkner sprach am Montag im Hangar-7 in Salzburg über seine Verfassung nach der chaotischen Dakar-Rallye nach dem Jahreswechsel.

Matthias Walkner (36) ist bei der Rallye Dakar 2023 nach zwei Zwischenfällen am zweiten und am vorletzten Tag nicht ins Ziel gekommen. Er hatte zudem viel Glück bei seinem fatalen Crash auf der vorletzten Etappe, nachdem er die Rallye mit einer Verletzung im Bereich der Wirbel L1 und L2 beenden musste.

Der Salzburger war gestern gemeinsam mit seiner Crew zu Gast in der TV-Live-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar-7» bei ServusTV am Salzburger Flughafen. Dabei schilderte der Kuchler, wie es ihm nach der turbulenten Dakar geht. «Ich bin froh, dass ich da sein kann», bekräftigte Walkner, der bereits am zweiten Tag bei der Dakar eine Knochenabsplitterung im rechten Handgelenk erlitten hat. «Ich bekomme da die Schwellung noch nicht ganz so weg, wie ich es mir wünsche.»

«Der Sturz am vorletzten Tag war nicht sehr spektakulär. Ich habe dann aber auf der Plastikliege gespürt, dass ich mich wund liege. Es wurde viel am Protokoll gearbeitet. Ich habe gesagt, dass mir nichts weh tut, außer mein Rücken. Ich habe irgendwann zu schreien begonnen: 'Mir stirbt da jetzt alles ab.' Nach 20 Minuten sind die Leute wieder zurückgekommen.»

Zum Rennen am ersten Tag der Dakar und dem Zwischenfall mit Red Bull-GASGAS-Werksfahrer Sunderland erzählte Walkner: «Ich habe schon von weitem gesehen, dass Sams Motorrad da liegt. Sam ist aber weit weg vom Bike gelegen und ich habe gesehen, dass er sich nicht bewegt. Wir kennen uns sehr gut, wir sind gute Freunde.»

Walkner weiter: «Als ich Sams Augen gesehen habe, wusste ich, dass wir ihn jetzt gut zurückbringen können. Ich habe dann den Notfall-Button gedrückt. Es ist nicht einfach, wenn dann auch 25 Fahrer vorbeifahren.»

Die Faszination der Rallye kommt laut Walkner bei den TV-Übertragungen nicht immer richtig an. «Das Traurige ist, dass wir keine Onboard-Kamera mit dabei haben. Bei der MotoGP sieht man ja jeden Meter, bei uns ist der TV-Helikopter nur fünf Kilometer dabei. In diesem Jahr war zum Beispiel der dritte Tag so unglaublich cool und schön. Wenn einem der Sport so viel zurückgibt, dann macht man es sehr gerne.»

«Man muss auch sagen, dass von den Todesfällen ein Drittel Rennunfälle sind. Man muss auch sehen, ob es Hobbyfahrer sind, die zum Beispiel dehydrieren. Es sind halt diese Entscheidungen, will man etwas erleben oder nicht.»