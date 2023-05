KTM Motohall mit Ausstellung «Legends of the Dakar» 10.05.2023 - 23:13 Von Oliver Feldtweg

© KTM 30 Jahre Dakar-Rallye: In Mattighofen ist von den 19 Siegen viel zu sehen © KTM Dakar-Sieger Kevin Benavides, Heinz Kinigadner, Mattighofen-Bürgermeister Daniel Lang, Eva Priewasser (KTM-Marketing) und Vorstand Hubert Trunkenpolz Zurück Weiter

In der KTM-Motohall in Mattighofen wird am 11. Mai die «Legends of the Dakar»-Ausstellung eröffnet. Am heutigen Mittwoch waren im Innviertel bereits prominente DaKar-Helden zu Gast.