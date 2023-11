Matthias Walkner (KTM): «Super happy über Comeback»

Österreichs Dakar-Held Matthias Walkner hat nach dem Marokko-Malheur die ersten intensiven Trainings-Sessions auf dem Motorrad hinter sich und freut sich auf seine insgesamt bereits zehnte Dakar-Rallye.

Red Bull-KTM-Ass Matthias Walkner geht in die finale Vorbereitung für die Dakar Rallye 2024. Walkner fühlt sich nach seinem Sturz im Herbst bei der Rallye Marokko wieder gut. Der Salzburger hat zuletzt an seinem Speed gearbeitet und in Italien auf einigen leicht sandigen Motocross-Pisten mit seiner Wüsten-KTM Sessions absolviert.

«Ich bin super happy, dass ich nach meinem Crash in Marokko wieder auf dem Motorrad sitzen kann», freut sich Walkner, mit dem am Red Bull-Campus in Elsbethen bei Salzburg zuletzt Aufnahmen für die Dakar 2024 vorproduziert wurden. «Die Trainings zuletzt in Italien habe ich nicht nur wegen den Strecken, sondern auch wegen dem Essen genossen.»

Der 37-jährige Routinier wird 2024 bereits zum zehnten Mal die Rallye Dakar in Angriff nehmen. Die Rallye wird nun bereits zum fünften Mal in Saudi-Arabien gefahren. Der Start erfolgt am 5. Januar. Das Ende ist für den 19. Januar nach zwölf Etappen über 5.000 Kilometer vorgesehen.

Walkner, Dakar-Sieger 2018 in Südamerika, war im vergangenen Jahr bei der Dakar auf der vorletzten Etappe heftig gestürzt. Damals kam der ehemalige Motocross-MX3-World Champion udn Ex-Rallye-Raid-Weltmeister mit Prellungen, Verstauchungen und blauen Flecken davon.

Heftig für die Asse bei der Dakar-Auflage 2024 – vor allem auf den Motorrädern: 60 Prozent der nächstjährigen Strecke werden wieder für alle Neuland sein. Als Premiere steht erstmals eine zweitägige Etappe über 600 km auf dem Programm.