Vorschau Etappe 3: Spannung durch Marathon-Etappe 07.01.2024 - 19:40 Von Tim Althof

© Honda Adrien van Beveren (Honda)

Bereits am vierten Tag der Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien steht die erste große Herausforderung auf dem Programm. Eine Marathon-Etappe verlangt am Montag größte Vorsicht und Koordination.