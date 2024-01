Toby Price (KTM/7.): «Bike auf zwei Rädern gehalten»

Toby Price liegt in der Dakar-Gesamtwertung auf Platz 8

Das Red Bull KTM-Werksteam arbeitete sich am Sonntag durch die zweite Etappe der Rallye Dakar 2024 in Saudi-Arabien. Toby Price hatte auf der langen Wertungsprüfung ein glückliches Händchen.

Mit den Rängen 8 und 16 starteten die KTM-Werksfahrer Kevin Benavides und Toby Price am Samstag verhalten in die diesjährige Dakar-Rallye auf der Arabischen Halbinsel. Doch Price wusste das Ergebnis als Vorteil durch die bessere Startposition am Sonntag zu nutzen.

Der Australier kam auf der Prüfung über 463 km als Siebter ins Ziel von Al Duwadimi in der Mitte Saudi-Arabiens. Auf den Tagessieger Nacho Cornejo büßte der Dakar-Zweite des Vorjahres 7:40 Minuten ein, was ihn jedoch in der Gesamtwertung auf Rang 8 nach vorne brachte.

«Wieder ein langer Tag, diesmal sehr technisch und mit herausfordernder Navigation», erklärte Price nach der zweiten Etappe. «Es gab sehr viele kleine Notizen im Roadbook und ich habe auch ein paar Fehler eingebaut. Zum Glück habe ich nicht viel Zeit verloren. Auf die Führenden habe ich sogar etwas aufgeholt, aber es ist erst der zweite Tag hier in der Wüste und der Weg ist noch weit.»

Price, der bereits zweimal die härteste Rallye der Welt gewann, ist zusammenfassend froh über den Verlauf der bisherigen Veranstaltung. «Insgesamt bin ich fit, gesund und habe das Bike auf den beiden Rädern gehalten. Mein Gefühl ist gut und ich bin sehr gespannt auf die Etappe am Montag», so der 36-Jährige.

Red Bull KTM-Teamkollege Kevin Benavides verlor hingegen wertvolle Zeit. «Die zweite Etappe ist vorbei. Es war eine lange Stage mit trickreicher Navigation. Leider habe ich einen Fehler gemacht, der mich einige Minuten gekostet hat. Aber das ist die Dakar, immer eine große Herausforderung», so der Argentinier, der nun in der Gesamtwertung auf Position 11 liegt. «Ich bin glücklich mit meiner Fahrweise und ich fühle mich wohl auf dem Bike. Ich muss mich nun wieder auf den nächsten Tag fokussieren und mein bestes geben.»

Dakar 2024, Ergebnis Etappe 2 (07.01):

1. Jose Cornejo, Honda, 4:24:17 h

2. Luciano Benavides, Husqvarna, + 5:59 min

3. Pablo Quintanilla, Honda, + 6:12

4. Sebastian Bühler, Hero, + 6:47

5. Ricky Brabec, Honda, + 7:14

6. Sam Sunderland, GASGAS, + 7:17

7. Toby Price, KTM, + 7:40

8. Skyler Howes, Honda, + 9:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 11:32

10. Stefan Svitko, KTM, + 11:39

11. Ross Branch, Hero, + 11:53

12. Daniel Sanders, GASGAS, + 12:30

13. Rui Goncalves, Sherco, + 16:02

14. Jeanloup Lepan, KTM, + 16:24

15. Antonio Maio, Yamaha, + 16:31

16. Martin Michek, KTM, + 16:47

17. Joan Barreda Bort, Hero, + 17:00

18. Diego Gamaliel Llanos, KTM, + 18:11

19. Kevin Benavides, KTM, + 19:29

20. Toni Mulec, KTM, + 19:50



Ferner:

29. Tobias Ebster, KTM, + 30:47

Stand nach Etappe 2 (07.01.):

1. Ross Branch, Hero, 9:50:05 h

2. Jose Cornejo, Honda, + 2:55 min

3. Ricky Brabec, Honda, + 7:15

4. Pablo Quintanilla, Honda, + 15:20

5. Luciano Benavides, Husqvarna, + 17:12

6. Daniel Sanders, GASGAS, + 17:24

7. Sam Sunderland, GASGAS, + 18:19

8. Toby Price, KTM, + 19:39

9. Adrien van Beveren, Honda, + 20,43

10. Martin Michek, KTM, + 22:58

11. Kevin Benavides, KTM, + 23:50

12. Romain Dumontier, Husqvarna, + 25:43

13. Joan Barreda Bort, Hero, + 28:56

14. Sebastian Bühler, Hero, + 30,44

15. Bradley Cox, KTM, + 38:30

16. Stefan Svitko, KTM, + 41:44

17. Rui Goncalves, Sherco, + 41:49

18. Skyler Howes, Honda, + 42:06

19. Jeanloup Lepan, KTM, + 42:49

20. Harith Noah, Sherco, + 50:26



Ferner:

29. Tobias Ebster, KTM, + 1:10:18 h