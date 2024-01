Breaking News: Ex-Dakar-Sieger Sam Sunderland out

Sam Sunderland, GASGAS: Out zu Beginn der heutigen Marathon-Etappe

GASGAS-Werksfahrer verliert zu Beginn der Marathon-Etappe drei Stunden mit technischen Problemen; muss aufgeben

Sam Sunderland, Dakar-Sieger 2017 und 2022 sowie Weltmeister 2019, muss die Dakar 2024 heute unfreiwillig vorzeitig beenden. Zuerst signalisierten die Sensoren, dass der Brite elf Kilometer nach dem Start zur heutigen Sonderprüfung zum Stillstand gekommen war. Gottlob kein Unfall, sondern offenbar ein technisches Problem, da er versuchte, an Öl für den 450er-Motor seiner GASGAS Rally zu kommen – offenbar vergeblich.

Nach drei Stunden Wartezeit strich er die Segel und lässt sich von einem LKW zurück ins Biwak bringen. Wir bleiben dran…

Zum Zeitpunkt seines Ausfalls lag er auf Platz 7, nur eine knappe Minute hinter seinem australischen Teamkollegen Daniel Sanders und mit 18:19 Minuten Rückstand auf den führenden Ross Branch (Hero).

Die verkorkste Saison geht für Sunderland also weiter: Seit über einem Jahr konnte er keine Rally-Raid-Veranstaltung mehr finishen. Bei der Dakar 2023 war er bereits auf der ersten Etappe so schwer gestürzt, dass er mit dem Heli ausgeflogen werden musste. Dass er ein Jahr später immerhin zwei Etappen weiter kam, wird dem sympathischen Briten, der seit 2009 übrigens in Dubai lebt, ein schwacher Trost sein.