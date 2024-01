Dakar, Etappe 4: Honda übernimmt die Gesamtführung

Nacho Cornejo ist an die Spitze geprescht

631 km mussten die Fahrer auf der vierten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien zurücklegen. KTM-Ass Kevin Benavides unterlag zwar einem Honda-Duo, verbesserte sich aber auf den vierten Gesamtrang.

Etappe 4 am Dienstag war der zweite Teil der Marathon-Etappe vom Montag. Von Al Salamiya in Zentral-Saudi-Arabien führte die Route östlich nach Al Hofuf, 332 Kilometer Verbindungsetappe und 299 km Wertungsprüfung standen für die Piloten im Roadbook.

Am Montag hatte Kevin Benavides für den ersten KTM-Sieg bei der diesjährigen Dakar gesorgt und durfte entsprechend den zweiten Teil der Marathon-Etappe eröffnen. Der Argentinier wurde in der Anfangsphase bis auf den fünften Platz durchgereicht, aber dank 3:42 min Zeitgutschrift mit 3:18 min Rückstand als Dritter gewertet. Mit dieser Leistung verbesserte sich der Red-Bull-Pilot in der Gesamtwertung vom sechsten auf den vierten Platz.

Bis Kilometer 82 blieben die Abstände überschaubar, die Top-11 lagen innerhalb 2 min. Besonders zwischen dem vierten und fünften Kontrollpunkt trennte sich dann die Spreu vom Weizen.

Hero-Werksfahrer Ross Branch aus Botswana war als Gesamtführender und mit 3:11 min Vorsprung auf Nacho Cornejo (Honda) in die Etappe gestartet. Nach dem fünften Kontrollpunkt bei Kilometer 188 trennten die beiden nur noch 8 sec, im Ziel lag Cornejo 4:26 min vor dem Afrikaner, der nach einem Sturz mit verbogenem Lenker ankam und Vierter wurde. Cornejo hat damit die Führung in der Gesamtwertung übernommen, für den Chilenen ist es der achte Etappensieg bei der Dakar, sein zweiter in diesem Jahr.

Nach dem Prolog (Schareina) und Etappe 2 (Cornejo) hat Honda am fünften Tag der Dakar 2024 zum dritten Mal gewonnen. Das Ziel für den größten Motorradhersteller ist klar: Nach Niederlagen gegen GASGAS (2022) und KTM (2023) soll an die Siege von 2020 und 2021 angeknüpft werden.

Die Fahrer in den Top-3 blieben gleich, nur die Reihenfolge hat sich geändert. Cornejo führt jetzt 1:15 min vor Branch und 4:56 min vor seinem Honda-Kollegen Ricky Brabec. Dahinter klafft bereits eine große Lücke zu Kevin Benavides, der 20:39 min zurückliegt.

Pablo Quintanilla (Honda) erlebte einen Katastrophentag, büßte als 16. schmerzhafte 18:39 min ein und fiel vom vierten auf den siebten Gesamtrang zurück.

Der Österreicher Tobias Ebster kam als letzter verbliebener Deutschsprachiger mit 34:02 min Rückstand als 26. ins Ziel.

Das vorläufige Ergebnis kann sich durch Zeitstrafen oder Gutschriften noch ändern.

Dakar 2024, vorläufiges Ergebnis Etappe 4 (9.1.):

1. Jose Cornejo (CHL), Honda, 2:51,11 Stunden

2. Ricky Brabec (USA), Honda, +2:59 min

3. Kevin Benavides (RA), KTM, +3:18

4. Ross Branch (BW), Hero, +4:26

5. Adrien van Beveren (F), Honda, +5:25

6. Joan Barreda (E), Hero, +7:15

7. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +7:22

8. Rui Goncalves (P), Sherco, +9:51

9. Skyler Howes (USA), Honda, +10:05

10. Romain Dumontier (F), Husqvarna, +11:54



Ferner:

26. Tobias Ebster (A), KTM, +34:02

Vorläufiger Gesamtstand nach Etappe 4 (9.1.):

1. Jose Cornejo (CHL), Honda, 17:27,13 Stunden

2. Ross Branch (BW), Hero, +1:15 min

3. Ricky Brabec (USA), Honda, +4:56

4. Kevin Benavides (RA), KTM, +20:39

5. Adrien van Beveren (F), Honda, +22:30

6. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +31:11

7. Pablo Quintanilla (CHL), Honda, +31:44

8. Toby Price (AUS), KTM, +34:54

9. Martin Michek (CZ), KTM, +38:11

10. Romain Dumontier (F), Husqavarna, +38:44



Ferner:

26. Tobias Ebster (A), KTM, +2:07,59 h