Honda führt mit Ricky Brabec: «Camping war genial»

Für Honda lief die erste Woche der 46. Rallye Dakar ziemlich stark. Mit Ricky Brabec führt der weltgrößte Motorradhersteller das Abenteuer in der Wüste an. Auch wenn noch sechs Etappen anstehen: Honda ist gut im Rennen.

Ricky Brabec gewann 2020 die Rallye Dakar beim Debüt in Saudi-Arabien. Nicht umsonst nennt der US-Amerikaner die Veranstaltung auf der Arabischen Halbinsel seine zweite Heimat. Zur Halbzeit, den Ruhetag am Samstag verbringen die Fahrer und Teams in Riad, führt der Honda-Werksfahrer die härteste Rallye der Welt mit 51 Sekunden Vorsprung auf Hero-Fahrer Ross Branch an.

Die neueste Erfindung der Dakar-Organisatoren war die 48-Stunden-Etappe. Die Teilnehmer mussten am Donnerstag um 16 Uhr die Etappe unterbrechen und das nächstgelegene Biwak ansteuern. Am Freitag wurden dann die verbleibenden Kilometer absolviert. Für Brabac zwei starke Tage, denn der 32-Jährige übernahm mit Platz 3 in Etappe 6 die erstmals die Dakar-Gesamtführung in diesem Jahr.

«Die meiste Zeit verbrachten wir in den Dünen, aber das machte mir nichts aus, denn die Herausforderung, viele Stunden und Kilometer zurückzulegen, hat mir viel Spaß gemacht», fasste der Honda-Star anschließend zusammen. «Camping mit den anderen Jungs war genial, denn wir hatten eine großartige Zeit zusammen, allerdings auch wenig Schlaf.»

4.200 Kilometer von fast 8000 haben die Fahrer zurückgelegt, die zweite Woche in Saudi-Arabien wird aber garantiert nicht weniger herausfordernd. «Die Etappe bestand zu 100 Prozent aus Dünen, aber es war wirklich cool und ich hoffe, so etwas wird es nochmal geben», sagte Brabec mit einem leichten Seitenhieb in Richtung Veranstalter (A.S.O.).

«Steine und offene Wüsten sind etwas besser für mich, dennoch habe ich wirklich viel Druck gemacht. Am Ende habe ich es etwas ruhiger angehen lassen, denn ich wollte Etappe 7 nicht eröffnen», so der Spitzenreiter. «Ich bin in einer guten Position vor der zweiten Woche. Ich bin gespannt, was in den kommenden sechs Tagen passieren wird.

Gesamtstand nach Etappe 6 (11./12.1.):

1. Ricky Brabec (USA), Honda, 27:11,21 Stunden

2. Ross Branch (BW), Hero, +51 sec

3. Adrien Van Beveren (F), Honda, +9:21

4. Jose Cornejo (CHL), Honda, +14:14

5. Toby Price (AUS), KTM, +27:00

6. Kevin Benavides (RA), KTM, +28:33

7. Daniel Sanders (AUS), GASGAS, +35:50

8. Luciano Benavides (RA), Husqvarna, +47:26

9. Stefan Svitko (SK), KTM, +1:07,42 h

10. Jeanloup Lepan (F), KTM, +1:31,42

Ferner:

21. Tobias Ebster (A), KTM, +3:31,22