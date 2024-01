Ausgeruht? Am Sonntag folgt die längste Dakar-Etappe

Die 46. Ausgabe der Rallye-Dakar geht nach dem Ruhetag, den sich die Fahrer wohlverdient haben, in die zweite Hälfte. Die Veranstaltung hat nach der ersten Woche noch einiges zu bieten.

Am Sonntag dürfen sich die Teilnehmer der Dakar-Rallye 2024 auf 873 Kilometer im Sattel einstellen. Die Etappe führt von Riad nach Al Duwadimi, wo das Biwak bereits vor einer Woche beheimatet war. Die Dakar macht sich also von Osten wieder zurück in den westlichen Teil der Arabischen Halbinsel.

Obwohl die anstrengende erste Woche für die ersten Vorentscheidungen im Klassement gesorgt hat, wird die zweite Woche reichlich Gelegenheit für ein mögliches Comeback bieten. Auf Etappe 7 erwartet die Fahrer eine Wertungsprüfung von 483 Kilometern – die längste Etappe der Rallye.

Diese abwechslungsreiche Wertungsprüfung wirft die Konkurrenten direkt wieder mitten ins Geschehen. Der erste Teil ist ein Canyon-Labyrinth mit ständigen Richtungswechseln. Abschließend können erfahrene Dünensurfer in einem intensiven Dünenabschnitt ihr Können unter Beweis stellen. Es gibt keine Zeit zu verlieren, um im Rennen Zeit zu gewinnen.

Mit seinem Sieg auf Etappe 6 hat Honda-Pilot Adrien Van Beveren die Aufgabe, die Prüfung nach dem Ruhetag zu eröffnen. Hinter ihm gehen Toby Price (KTM) und der Gesamtführende Ricky Brabec (Honda) in die Spur. Daniel Sanders (GASGAS) folgt dem US-Amerikaner, bevor Hero-Star Ross Branch in die Etappe geht. Gute Voraussetzungen auf ein starkes Ergebnis hat Nacho Cornejo (Honda), der als Neunter eine ideale Startposition hat.